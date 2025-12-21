Sindaco di Cervia Mattia Missiroli accusato di maltrattamenti dalla moglie, la denuncia e la replica

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, sarebbe indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie. Nessuna denuncia da parte della donna, ma conseguenza del protocollo attivato dai medici per il ricovero della donna. L’avvocato del primo cittadino smentisce ogni accusa. Nessun comportamento violento del suo assistito nei 16 anni di matrimonio.

I presunti maltrattamenti

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la vicenda sarebbe nata dopo il ricovero della donna avvenuto il 5 dicembre.

Arrivata in pronto soccorso a Ravenna, per lesioni non gravi a un braccio, sarebbe stato applicato il protocollo e allertata la polizia.

L’ex moglie di Mattia Missiroli avrebbe raccontato, prima agli agenti e successivamente agli investigatori della squadra Mobile di Ravenna, quanto accadeva nella coppia con insulti e svilimenti.

La donna avrebbe consegnato anche un video con ciò che sarebbe accaduto nella notte del 5 dicembre.

Secondo Il Resto del Carlino, nelle immagini la donna apparirebbe dolorante a terra con il marito quasi sopra di lei.

La Procura di Ravenna avrebbe chiesto per Mattia Missiroli la custodia cautelare in carcere.

Il Gip del Tribunale del capoluogo romagnolo avrebbe però respinto la richiesta.

Avrebbe rilevato che i fatti contestati sarebbero in fondo episodici e che l’uomo avrebbe già lasciato la casa.

Le testimonianze della donna

Ci sarebbe anche un altro video consegnato dalla ex moglie di Mattia Missiroli agli inquirenti relativo a un episodio avvenuto nel 2020.

Per futili motivi, l’uomo avrebbe atteso la donna con il braccio alzato.

Avrebbe desistito solo dopo aver visto che la moglie stava filmando tutto.

Secondo le testimonianze della donna, ci sarebbe anche un altro episodio nel 2012.

In quel caso, l’ex moglie del primo cittadino avrebbe chiesto un parere a un’associazione a tutela delle donne, dopo aver mostrato una foto di un labbro ferito a causa, secondo quanto da lei rivelato, di un manrovescio del marito.

La replica di Mattia Missiroli

L’avvocato Ermanno Cicognani, legale di Mattia Missiroli, ha replicato alle presunte accuse della ex moglie del sindaco.

“Respinge fermamente accuse tanto gravi e infamanti. In 16 anni di matrimonio, con due figli, mai ha avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie. La separazione in corso coinvolge aspetti che possono prestarsi a strumentalizzazioni”.

Questa la nota pubblicata da Il Resto del Carlino.

Di che partito è Mattia Missiroli

Mattia Missiroli, 44 anni, è il sindaco di Cervia dal 2024.

All’epoca venne eletto con il 56,11% dei voti, sostenuto da una lista di centrosinistra che oltre al Pd comprendeva anche M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche.

Architetto libero professionista, ha un passato da calciatore con esperienze televisive.

È stato, infatti, tra i protagonisti di “Campioni, il sogno”, reality sul calcio dedicato alla squadra del Cervia in onda su Italia 1 nel 2004.

La nota di Fratelli d’Italia

In una nota, Marta Farolfi, Alberto Ferrero e Annalisa Pittalis di Fratelli d’Italia hanno invitato il PD, partito di appartenenza di Mattia Missiroli, ad invitare il sindaco a fare un passo indietro.

“Questo gesto sarebbe necessario sia per garantire l’istituzione, ma anche in virtù delle particolari e gravi accuse rivolte. Avendo fatto il Pd del femminismo e della tutela delle donne, quest’ultimo aspetto forse più di facciata che di sostanza, una bandiera da sventolare in ogni dove, attraverso anche tutte le associazioni collaterali che per molto meno si sarebbero già fatte sentire, ci aspettiamo che di fronte a tali accuse non possa tacere”, spiegano nella nota.