Sindaco di Cervia Mattia Missiroli non si dimetterà, la risposta dopo l'indagine per maltrattamenti

Nessuna dimissione “fino alla lettura degli atti d’indagine”. Lo riferisce Ermanno Cicognani, l’avvocato del sindaco di Cervia (Ravenna). Mattia Missiroli, questo il nome del primo cittadino, risulta infatti indagato per violenza e maltrattamenti in famiglia da parte della Procura di Ravenna. Una volta appresa la notizia, Missiroli si è dichiarato innocente. La denuncia è arrivata dopo che la moglie si è presentata al pronto soccorso con lesioni al braccio.

Il sindaco di Cervia non si dimette

Il Corriere della Sera ha raccolto una nota dell’avvocato Ermanno Cicognani, il legale che difende il sindaco di Cervia (Ravenna) Mattia Missiroli. Il nome del primo cittadino è infatti comparso sul registro degli indagati della Procura di Ravenna che gli contesta le ipotesi di reato di violenza e maltrattamenti in famiglia.

L’avvocato, tuttavia, fa sapere che il suo assistito non si dimetterà. “Mattia Missiroli non si dimetterà nell’immediato o perlomeno non prenderà alcuna decisione fino alla lettura degli atti d’indagine”, riferisce Cicognani al Corriere.

Il sindaco di Cervia (Ravenna) Mattia Missiroli è indagato per violenza e maltrattamenti in famiglia, ma non si dimetterà "fino alla lettura degli atti d'indagine"

Prima della lettura degli atti “potrebbero volerci dieci giorni”, fa sapere l’avvocato.

Il gip ha respinto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura di Ravenna, ma risulta “assai probabile che il ricorso sarà fatto”, riferisce infine Cicognani al Corriere della Sera.

L’indagine a carico di Mattia Missiroli

L’indagine è partita il 5 dicembre, quando la moglie di Missiroli si è presentata all’ospedale con delle lesioni al braccio. Alla donna, 46 anni, è stata assegnata una prognosi di nove giorni.

Per il momento il sindaco di Cervia non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche.

La denuncia della Casa delle Donne

Ansa ha raccolto una nota della Casa delle Donne di Ravenna, che ha chiesto “una risposta politica chiara” sulla vicenda. Nel nome del “contrasto alla violenza di genere” e della “tutela delle donne”, l’associazione ha chiesto “al sindaco di Cervia di rassegnare le dimissioni“.

“Chi rappresenta la legalità e la cura della comunità non può essere coinvolto in indagini per violenza domestica”, precisano, pur trattandosi della “fase iniziale di un procedimento penale”.

Il commento del Pd e della Regione

Mattia Missiroli “ha negato qualsiasi forma di violenza da parte sua”, dichiara il Pd di Cervia al Corriere della Sera, ricordando che “la violenza di genere, in qualsiasi sua forma, è totalmente incompatibile con i valori del Partito Democratico”. “Esprimiamo piena fiducia nel lavoro delle autorità competenti”, ha concluso il partito.

Il Presidente della Regione Michele De Pascale ha parlato di “vicenda molto dolorosa” e ha ricordato che “l’aspetto penale e quello politico non hanno la stessa dinamica”. “Noi siamo perché le indagini partano sempre”, ha aggiunto, a prescindere dal “ruolo che si ricopre”.