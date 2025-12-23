Sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti, annuncio "con profondo dolore"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia, si è dimesso dopo essere stato accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, dalla quale è in fase di separazione. “In questo momento non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né garantire la serenità che l’istituzione comunale merita”, ha fatto sapere l’ex Primo Cittadino nel lasciare l’incarico.

Le dimissioni del sindaco di Cervia

Nell’annunciare le dimissioni, Missiroli ha spiegato di non poter garantire di continuare con la dovuta attenzione gli incarichi che gli spettano come sindaco, perciò ha deciso di fare un passo indietro.

L’ex Primo Cittadino di Cervia ritiene “responsabile destinare ogni energia alla tutela della mia onorabilità e, soprattutto, ai miei figli, che hanno bisogno di un padre pienamente presente in una fase così delicata della loro vita”.

Per questo “con profondo dolore e ribadendo ancora una volta la mia totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza, rassegnerò le mie dimissioni”.

L’indagine per maltrattamenti

L’indagine su Mattia Missiroli per maltrattamenti è nata dopo che la moglie si è presentata in ospedale a Ravenna il 5 dicembre sostenendo di essersi ferita al braccio a causa di una caduta domestica.

I medici non hanno ritenuto credibile la versione, ed è scattato il codice rosso dopo la segnalazione alle forze dell’ordine.

A quel punto la procura di Ravenna ha aperto un fascicolo d’inchiesta, chiedendo anche la custodia cautelare in carcere, poi respinta dal giudice.

La reazione della politica

Sul piano politico, diverse associazioni e parte della maggioranza del Pd hanno chiesto a Missiroli di compiere un “passo indietro“.

Il Movimento 5 stelle ha sollecitato “fermezza”, senza formalizzare richieste di dimissioni.

Dall’opposizione Fratelli d’Italia ha valutato una mozione di sfiducia, mentre in maggioranza l’orientamento prevalente è rimasto quello della compattezza.

Intanto resta aperto anche il richiamo a un precedente del 2020, archiviato, emerso nelle carte dell’inchiesta attuale.

Missiroli: “Condanno ogni forma di violenza”

Sempre nel comunicato delle dimissioni, Mattia Missiroli ha ribadito la sua condanna a “ogni forma di violenza, in particolare quella contro le donne, così come condanno ogni forma di violenza in generale. È giusto e doveroso che su ogni situazione si faccia piena luce, senza ambiguità”.

Il sindaco ha aggiunto di aver “confidato di poter chiarire immediatamente ogni dubbio non appena avessi avuto accesso agli atti, cosa che in questa fase delle indagini non mi è ancora tecnicamente possibile. A oggi non ho ricevuto comunicazioni formali, non sono stato convocato e non ho potuto visionare alcun atto”.