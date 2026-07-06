Sindaco di Levice Marco Francone morto travolto da un trattore, stava lavorando in un noccioleto

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Marco Francone, sindaco di Levice e imprenditore agricolo di 56 anni, è morto dopo il ribaltamento del trattore mentre lavorava in un noccioleto di sua proprietà nell’Alta Langa. Inutili i soccorsi. Padre di tre figli e titolare dell’azienda Levicciola, guidava il Comune dal 2024. Profondo il cordoglio delle istituzioni e della comunità cuneese.

Lutto a Levice, morto il sindaco

Una tragica e inattesa fatalità, che ha inferto una ferita profonda nella piccola comunità di Levice, nel Cuneese, scossa per quanto accaduto al sindaco Marco Francone.

Il primo cittadino è deceduto lunedì 6 luglio dopo un drammatico incidente agricolo. L’uomo, 56 anni, stava lavorando all’interno di un noccioleto di sua proprietà quando il trattore che stava conducendo si è ribaltato, schiacciandolo.

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All’arrivo del personale sanitario, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Francone era molto conosciuto per il suo impegno imprenditoriale e amministrativo.

L’incidente con il trattore

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti. L’episodio drammatico è accaduto in regione Sant’Antonio, sulle colline di Levice.

L’allarme ha fatto intervenire rapidamente i soccorsi con un’ambulanza proveniente da Cortemilia e l’elisoccorso del 118 decollato da Torino. Non è bastato. Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri e gli organi competenti, che dovranno stabilire con precisione cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore.

Chi era Marco Francone

Marco Francone aveva 56 anni ed era un imprenditore agricolo profondamente legato al territorio dell’Alta Langa. Insieme ai tre figli conduceva l’azienda agricola Levicciola, realtà specializzata nella coltivazione dei noccioleti, una delle produzioni simbolo del Cuneese.

Nel giugno 2024 era stato eletto sindaco di Levice alla guida della lista civica “Facciamo Squadra”, raccogliendo il testimone dell’amministrazione guidata da Francesca Rovello. Fin dall’inizio del mandato aveva improntato la propria attività amministrativa alla valorizzazione del territorio, dell’agricoltura locale e dei servizi per una piccola comunità montana che conta poco più di 200 abitanti. Era considerato una figura disponibile, concreta e molto presente nella vita del paese.

Il cordoglio delle istituzioni

La notizia della scomparsa del primo cittadino ha rapidamente raggiunto tutto il territorio provinciale. “Siamo sgomenti per quanto accaduto a Marco” ha commentato il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, insieme al vicepresidente Massimo Antoniotti.

“Unitamente a tutto il Consiglio Provinciale esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia ed esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità di Levice, colpita da questo lutto improvviso”.