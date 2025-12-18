Sindaco di Spinea Franco Bevilacqua multato per aver parcheggiato sul posto disabili, "chi sbaglia paga"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua, è stato multato per aver parcheggiato sul posto disabili. La vicenda del primo cittadino del comune della città metropolitana di Venezia ha subito pagato la contravvenzione e si è detto “doppiamente responsabile”. “Chi sbaglia paga”, ha commentato l’esponente del Pd e della coalizione del centrosinistra.

Spinea, multa al sindaco Franco Bevilacqua

Franco Bevilacqua, sindaco di Spinea, è stato protagonista di una curiosa vicenda. Il primo cittadino è stato multato per aver parcheggiato la propria automobile sul posto riservato ai disabili.

Ha subito pagato la contravvenzione e ammesso l’errore, nonostante le strisce che segnalavano la zona proibita fossero scolorite.

Spinea, in provincia di Venezia: la città del sindaco Bevilacqua

La ricostruzione

Tutto risale a qualche giorno fa, quando, in via Roma, il sindaco ha parcheggiato in un posto in cui non poteva: in quello riservato ai disabili. Il suo comportamento gli ha procurato una multa da 234 euro (già saldata) e quattro punti decurtati dalla patente.

Intervistato dal Corriere del Veneto, Bevilacqua ha rivelato di considerarsi “doppiamente responsabile” e che ha accettato l’ammenda. “Non farò questioni né reclami. Chi sbaglia, paga e i vigili hanno fatto quello che dovevano fare”, ha detto.

“Questa vicenda dimostra che il lavoro svolto dalla polizia locale è corretto, viene fatto con attenzione e che i vigili insomma sono presenti e fanno il loro mestiere. La multa in questo caso proprio non si poteva non farla”, ha chiosato.

Chi è il sindaco e di che partito è

Non ha voluto neanche utilizzare la scusante della poca visibilità delle strisce. Queste, infatti, presenti nel parcheggio pubblico della zona centrale del comune, risulterebbero scolorite e rovinate dall’usura, da rifare.

“Il rifacimento della segnaletica è già in programma, non siamo partiti perché ci sono stati i lavori della posa della fibra, presenti in centro e in tutte le strade della città. Attendevamo la conclusione delle opere per intervenire, infatti ora a febbraio partiamo con il rifare tutti i segnali”, ha detto. “Non le ho visto e non mi sono accorto neppure del segnale orizzontale. Ho parcheggiato mettendo il disco orario e sono andato via senza osservare nulla. Volontariamente o involontariamente comunque è giusto così: nessuna scusante e nessuna distinzione fra cittadini”, questo il commento del sindaco del comune veneto.

Eletto alle elezioni amministrative 2024, Franco Bevilacqua è un esponente del centrosinistra che, al momento della sua candidatura, lo aveva presentato come “un cittadino tra i cittadini”. È un ingegnere classe 1956, sposato e con due figli. Suo padre era un grande campione del ciclismo del passato, Toni “Labron” Bevilacqua, lui, invece, è stato ufficiale di complemento nella Marina Militare, direttore dell’istituto Berna, scuola di formazione professionale di Mestre, dirigente nell’Uisp (Unione italiana sport per tutti) ed è esperto di questioni ambientali e della sicurezza sul lavoro.