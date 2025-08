Sindaco e associazione vittime strage di Bologna contro Meloni, Bernini: "No legami tra governo e strage"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tensione alla commemorazione per i 45 anni della strage di Bologna. L’associazione delle vittime si rivolge a Meloni: “No riscritture della storia”. Anche il sindaco contro chi vuole insabbiare la verità. La ministra Bernini, dallo stesso palco, risponde che il governo non ha nulla a che fare con la strage.

Scontro tra Bolognesi e governo

L’orologio è fermo alle 10:25, stessa ora in cui inizia il minuto di silenzio per commemorare le vittime della strage di Bologna. Sono passati 45 anni, ma c’è ancora un clima teso su quanto accaduto, sui lunghi processi, le sentenze e i nomi emersi. Il giorno del ricordo diventa un momento di scontro politico. Il presidente dell’associazione delle vittime della strage, Paolo Bolognesi, insieme al presidente nazionale dell’Associazione Partigiani, hanno rimarcato i legami tra il governo e mandanti e depistatori della strage di Bologna.

Secondo questi, infatti, la separazione delle carriere, parte del disegno della P2, è un modo per silenziare i magistrati e fa parte del piano di rinascita della stessa. A fronte di questo clima di tensione, oggi al corteo c’era in rappresentanza del governo la ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

ANSA Immagini della stazione di Bologna del 2 agosto 1980

Questa, infatti, ha preso parola sul palco parlando di una “strage oscena che i magistrati hanno definito di matrice neofascista”. Ha ringraziato Bolognesi per quello che ha fatto e per quello su cui non è d’accordo, perché “rispetterò come sempre il suo lavoro”. Ha poi aggiunto che questa strage non verrà dimenticata e che “noi come governo non abbiamo paura della verità“.

Bernini contestata

La ministra Bernini si è ritrovata al centro di una contestazione che esprime il sentimento di 45 anni di storia. Un uomo, nel cortile del Comune di Bologna, si è rivolto direttamente alla ministra dell’Università e della ricerca e lei ha urlato:

Ministro, non si faccia portavoce del Governo: possiamo anche credere al suo personale sentimento di vicinanza ai familiari delle vittime, ma non crediamo alla solidarietà del Governo.

Timidi gli applausi al discorso della ministra Bernini, forti e sentiti quelli alla voce dell’uomo che si è alzata dalla folla. L’uomo fa riferimento a una serie di iniziative del governo Meloni che richiamano a un clima di chiusura, come il decreto Sicurezza, che il contestatore chiama “leggi fascistissime”.

Le parole di Bolognesi contro il governo

Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione, dal palco in stazione a Bologna, si rivolge direttamente a Giorgia Meloni. A questa, che li ha accusati di volerla esporre a ritorsioni, Bolognesi ricorda il passato da cui lei proviene, ovvero quello da cui provengono anche gli esecutori delle stragi. “Una cosa è il rispetto per le istituzioni, un’altra cosa è l’accettazione di riscritture interessate della storia, cosa che non siamo in alcun modo disposti a far passare”, ha detto, per poi aggiungere che “condannare la strage di Bologna senza riconoscere la matrice fascista è come condannare il frutto di una pianta velenosa, continuando ad annaffiarne le radici”.

Bolognesi poi cita il presidente del Senato Ignazio La Russa, quando da senatore presenziò ai funerali del terrorista Nico Azzi, colui che il 7 aprile 1973 tentò una strage sul treno Torino-Roma e fornì le bombe a mano che, cinque giorni dopo, due missini usarono per uccidere il poliziotto Antonio Marino durante un corteo del Msi a Milano. Questo passaggio è stato accompagnato da fischi rivolti a La Russa e il presidente dell’associazione delle vittime ha risposto scherzando che gli avevano fatto perdere il segno.

Il suo discorso prosegue facendo riferimento al fatto che gli amici degli stragisti non solo si collocassero a destra, ma attraversassero la loggia massonica P2. “È però un fatto che tutti gli stragisti italiani passarono dal Movimento Sociale Italiano”, dice.

L’ultimo discorso di Bolognesi

Il discorso di Bolognesi sfora di 3 minuti e i fischi del treno partono alle 10:28. Si tratta dell’ultimo discorso del presidente uscente, che lascia la guida a Paolo Lambertini. Non si risparmia e fa riferimento a tanti, anche alle chat rese note tra Frassinetto e il ministro Lollobrigida. In questo si fa riferimento al fatto che il governo dovesse tenere un basso profilo sulla strage alla stazione, così una volta al governo avrebbe potuto provvedere a diffondere “la verità con la V maiuscol”a.

Bolognesi commenta che, in effetti, “bisogna riconoscere che certi personaggi hanno un solo modo per uscire bene da questa triste vicenda: non parlarne, fare finta di niente, sperare che ci si dimentichi.”

La ministra Bernini respinge con forza i collegamenti tra la strage di Bologna e il governo attuale: “Qualunque collegamento con la strage, l’attualità o l’attuale governo lo respingo senza se e senza ma”, ha detto.