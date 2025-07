Sindrome Alpha-Gal, una zecca può causare l'allergia alla carne rossa: i sintomi dall'orticaria alla nausea

Allarme negli Usa per la veloce espansione di una specie di parassita, ossia la zecca stella solitaria, che può causare una rara e pericolosa allergia alla carne rossa chiamata sindrome Alpha-Gal. Tale parassita è tipico del Sudest degli Stati Uniti. Di recente è stato individuato anche nel Nord della costa atlantica, fino al Maine, e a ovest, fino al Midwest. La sua rapida diffusione sarebbe stata innescata in parte dall’aumento delle temperature derivato dalla crisi climatica.

Sindrome Alpha-Gal, 450 mila casi l’anno

Il coordinamento dell’Us Centers for Disease control and prevention (Cdc), vale a dire l’agenzia di salute pubblica statunitense, ha spiegato che i casi di cittadini morsi dalle zecche stellate sono aumentati a dismisura negli ultimi quindici anni. Si è passati da poche dozzine a 450 mila casi l’anno.

La zecca stella solitaria (Amblyomma americanum (lone star ticks)) quando morde un essere umano può causare una disfunzione metabolica provocata dalla sua saliva. Così si sviluppa l’allergia alla carne rossa che, secondo gli studi, può avere una durata di uno o due anni.

ANSA Zecca estratta dalla pelle di una persona

Scientificamente è stato provato che l’allergia si manifesta quando una molecola viene introdotta nel nostro sangue dalla puntura della zecca. E tale molecola è chiamata Alpha-Gal. Per questo si parla di Alpha- Gal Syndrome (Ags).

L’Alpha-Gal è una molecola di zucchero partorita in modo naturale nell’organismo in quasi tutti i mammiferi. Ma non in quello degli umani. Inoltre è presente in diversi prodotti derivati dai mammiferi come carni, latte, formaggi e in alcuni preparati farmaceutici.

Milioni di persone a rischio

Il solo modo per prevenire la sindrome è non farsi pungere dalla zecca. Gli studiosi concordano sul fatto che il parassita molto probabilmente continuerà ad espandersi per via delle tendenze climatiche. Più si diffonde, più persone sono a rischio. E nel futuro ci potrebbero essere milioni di cittadini che potrebbero sviluppare l’allergia.

I warning sanitari di alcuni Stati parlano della Ags come “potenzialmente letale”, seppur al momento non ci sono casi di morti connessi alla sindrome Alpha-Gal. Tuttavia si sa che la Ags può provocare anafilassi, una reazione allergica che può portare al decesso.

Il coordinamento federale dei Cdc, a proposito dei casi di allergia, ha spiegato che “soltanto tra il 2010 e il 2022 sono stati identificati oltre 110 mila casi sospetti di Ags. Tuttavia, i casi di Ags non sono soggetti a notifica nazionale ai Cdc. Il numero effettivo di casi di Ags negli Stati Uniti non è noto, ma si stima che potrebbero esserne affette fino a 450 mila persone”.

Lo studio e i sintomi

Nel luglio 2023 è stato pubblicato un ampio studio sull’espansione dell’allergia. I ricercatori hanno analizzato la prevalenza e la distribuzione dei casi di AGS negli Stati Uniti.

Gli studiosi hanno combinato 90.018 casi sospetti dal 2017 al 2022 con i casi sospetti tra il 2010 e il 2018, arrivando a un totale di 110.229 casi sospetti nel periodo che va dal 2010 al 2022.

I sintomi si manifestano spesso da due a sei ore dopo aver ingerito cibo contenente Alpha-Gal o aver avuto un altro tipo di esposizione al carboidrato.

Chi viene colpito dalla sindrome può sviluppare orticaria o eruzione cutanea pruriginosa, nausea o vomito, bruciore di stomaco o indigestione, diarrea. E ancora, può avere a che fare con tosse, mancanza di respiro o difficoltà respiratorie, con un calo della pressione sanguigna, con gonfiore delle labbra, della gola, della lingua o delle palpebre, con capogiri o svenimento e con un forte mal di stomaco