Sindrome da rientro, quando la fine delle vacanze diventa un momento stressante

Per molti è già scattata l’ora del rientro dalle ferie, qualcuno è anche già tornato in ufficio, non senza qualche “trauma”. La sindrome da rientro tocca un po’ tutti, anche se con sintomi più o meno sfumati: si va dalla non voglia di rimettersi al lavoro, alla sensazione di stanchezza o frustrazione, fino a vera e propria ansia o, nei casi estremi, depressione. Giancarlo Caselli, psicologo clinico con una lunga esperienza in materia e tra i 12.000 medici presenti sulla piattaforma iDoctors, a Virgilio Notizie ha dato dei consigli per ridurre lo stress dopo le vacanze.

La difficoltà di tornare alla routine

Una delle principali difficoltà è il ritorno alla routine quotidiana, a orari scanditi e spesso pressanti, che non lasciano più spazio allo svago o al relax. Ma a pesare è spesso anche lo sforzo di tornare a concentrarsi sul lavoro vero e proprio, non sempre appagante.

Per chi ha figli, inoltre, si aggiunge la fatica di gestire tempi e attività, non sempre compatibili con quelle lavorative, oltretutto in un periodo dell’anno nel quale le scuole sono ancora chiuse

Lo stress da “back to work” è normale

Eppure quella sensazione di stanchezza, stresso o frustrazione sono del tutto normali: da sempre il “back to work” è uno dei momenti più delicati da gestire.

Per farlo al meglio occorre allora tenere presente alcuni consigli degli esperti, adottando piccoli accorgimenti e, soprattutto, cercando di monitorare il proprio stato per individuare – eventualmente – quei campanelli di allarme che possono indicare una condizione non fisiologica, sia in se stessi, sia in amici o parenti che possono soffrire di una forma più acuta di “sindrome da rientro”.

L’intervista a Giancarlo Caselli

Provare un po’ di ansia, agitazione e persino rifiuto psicologico a tornare al lavoro è “normale”?

“Il corpo e la mente sono programmati per adattarsi all’ambiente in cui si vive e questo solitamente avviene in modo piuttosto rapido specie quando ci si trova a vivere in un’area di maggiore comfort, come ad esempio in vacanza. Per questo motivo, l’ansia da rientro è un fatto assolutamente fisiologico”.

Quali sono i sintomi classici della “sindrome da rientro” e come la si distingue da una semplice fatica a tornare alla routine quotidiana?

“La sindrome da rientro si può riconoscere osservando i cambiamenti che accadono all’interno della persona come pensieri invadenti, alterazioni del ritmo cardiaco, difficoltà a prendere sonno, variazioni nelle abitudini alimentari, ma anche paura ad affrontare nuove sfide. Sono campanelli d’allarme che denotano una condizione che va oltre la semplice difficoltà a rientrare nei ritmi quotidiani. In questi casi è importante consultare un professionista per capire come meglio affrontare la situazione”.

Esiste una finestra temporale, un lasso di tempo che occorre concedersi per tornare proprio alla normalità, prima di allarmarsi?

“Sì, va prestata attenzione alla durata dei sintomi: se si superano 7-10 giorni e la loro gravità è superiore a una difficoltà fisiologica, allora può nascondersi un disturbo più importante come quello di ansia generalizzata. In questo caso, il rientro al lavoro non è la causa del disturbo, ma l’elemento che rende visibile, attraverso un sintomo, un qualcosa di più profondo”.

Tra i segnali di malessere, oltre all’alterazione del sonno (magari dovuta anche all’esigenza di tornare a orari differenti rispetto a quelli del periodo di ferie) può influire anche l’alimentazione?

“Sì, sonno e alimentazione sono due indicatori molto importanti per riconoscere ciò che sta accadendo all’interno di una persona. È normale sentirsi un po’ spaesati nei primi giorni e notti di rientro, perché occorre un po’ di tempo per adattarsi a nuovi ritmi, ma se sintomi come la fatica ad addormentarsi dopo una settimana persistono può essere il segnale di un disturbo d’ansia. Mentre se si tende ad addormentarsi in modo inusuale molto presto la sera e poi avere dei risvegli notturni può essere il sintomo di una deflessione del tono dell’umore. In modo analogo un’alterazione del rapporto col cibo, come una certa compulsione nel mangiare, può essere indice di una forma ansiosa, mentre la perdita di appetito è più spesso legata al calo del tono dell’umore e quindi ad una sintomatologia più di tipo depressivo”.

Ci sono categorie di persone che possono essere più colpite dagli effetti del “back to work”?

“L’ansia da rientro può interessare tutte le categorie in modo trasversale ma, solitamente, è più intensa in chi si trova a vivere già altre difficoltà di tipo lavorativo o relazionale e in chi ha ancora poca esperienza nel ruolo che ricopre, quindi neoassunti o soggetti a cui è stata cambiata la mansione da poco. Poiché proprio la poca esperienza nel ruolo è uno dei fattori che aumentano l’ansia, risulta chiaro che sono spesso i giovani adulti la coorte di popolazione più soggetta ai sintomi mancando ancora dei necessari strumenti interni per gestire al meglio le responsabilità. Naturalmente, però, la capacità di affrontare le sfide senza cadere nel panico è una caratteristica individuale, per cui a volte anche persone con notevole anzianità si trovano in difficoltà in questi stessi momenti”.

Quali sono i consigli, da cosa partire per ridurre lo stress da rientro?

“Come in tutte le cose la gradualità è meglio dello stacco repentino: per cui sarebbe importante non rientrare dalle vacanze la sera prima di ricominciare il lavoro, ma lasciarsi almeno un breve periodo di “acclimatazione” per riprendere dei ritmi più regolari rispetto a quelli adottati in vacanza. È importante, inoltre, mantenere alcune delle attività più gratificanti iniziate durante il periodo di riposo in modo da avvertire il distacco in modo meno significativo. Può essere utile anche non archiviare le vacanze, specie se particolarmente belle, come un qualcosa di passato ma riassaporarne i ricordi”.

Quando è importante chiedere aiuto e come un persone può aiutare un familiare o un amico che è in difficoltà a causa del pensiero del ritorno al lavoro?

“Sebbene si tratti di un tema delicato, soprattutto dal punto di vista della privacy, esistono diversi modi per andare in soccorso di un collega di lavoro in difficoltà che manifesta ansia da rientro dalle ferie. In primo luogo lo si può aiutare a riconoscere i sintomi, ad accettarli come normali se sono presenti nei primi giorni successivi al rientro e fare ciò che è in suo potere per rendere più dolce questo periodo di assestamento. Se però ci si accorge che i sintomi non passano o magari peggiorano, non bisogna banalizzare il fenomeno, ma suggerire di rivolgersi a uno specialista che possa aiutare a risolvere la questione”.