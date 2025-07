Sindrome di Lazzaro a Tarquinia, dichiarato morto si risveglia dopo mezzora: il carro funebre era in arrivo

Un uomo di 78 anni è stato dichiarato morto, ma dopo mezzora è come “resuscitato”, per quello che viene definito “Sindrome di Lazzaro“. Il fatto è avvenuto a Marina Velca, frazione residenziale di Tarquinia, in provincia di Viterbo. L’anziano era stato colpito da arresto cardiaco. Il personale del 118, dopo diversi tentativi di rianimazione, lo aveva dichiarato clinicamente morto. L’uomo, però, alla fine ha riaperto gli occhi.

Caso di Sindrome di Lazzaro a Tarquinia

Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì 18 luglio. Dopo che i sanitari hanno gettato la spugna, la chiamata all’eliambulanza Pegaso, richiesta in supporto, è stata annullata e l’anziano è stato lasciato sull’ambulanza in attesa del carro funebre.

Ma dopo circa 30 minuti, tra l’incredulità dei presenti, l’uomo ha riaperto gli occhi, si è sollevato e ha chiesto delle figlie.

IPA

Secondo i medici, il fenomeno sarebbe riconducibile alla cosiddetta Sindrome di Lazzaro, una rarissima e ancora poco compresa condizione in cui le funzioni vitali riprendono spontaneamente dopo un arresto cardiaco e l’interruzione delle manovre di rianimazione. Ora il 78enne è ricoverato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono stabili.

Durante i soccorsi si è verificato anche un altro episodio singolare: un carabiniere intervenuto nell’abitazione dell’uomo è stato aggredito dal cane dell’anziano durante un tentativo di cattura da parte del servizio veterinario. Anche il militare è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La notizia è riportata dall’Ansa.

Cos’è la Sindrome di Lazzaro

La Sindrome di Lazzaro (o Fenomeno di Lazzaro) prende il nome dal personaggio biblico riportato in vita da Gesù nei Vangeli.

È un fenomeno raro e ancora oggetto di studio. Si tratta, come detto, della ripresa spontanea delle funzioni vitali, in particolare dell’attività cardiaca, dopo che una persona è stata dichiarata clinicamente morta e sono cessate le manovre di rianimazione.

Possibili cause del Fenomeno di Lazzaro

Documentata per la prima volta nel 1982 su The Lancet, la sindrome sembra essere correlata a vari fattori: un accumulo di farmaci che agiscono in ritardo, variazioni della pressione toracica dovute alla ventilazione artificiale, oppure squilibri elettrolitici (come i livelli di potassio).

Alcuni studi ipotizzano che possa trattarsi di un evento più frequente di quanto si pensi. In Italia, la normativa è tra le più prudenti al mondo: per dichiarare un decesso dopo arresto cardiaco, sono richiesti almeno 20 minuti di elettrocardiogramma piatto, proprio per escludere eventi come quello successo in provincia di Viterbo.