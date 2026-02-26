Sindrome di Parsonage-Turner al braccio dopo vaccino anti Covid, 55enne di Agrigento avrà un indennizzo a vita

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il tribunale di Agrigento ha condannato il ministero della Salute a corrispondere un indennizzo a vita all’uomo di 55 anni che, dopo essersi sottoposto alla seconda dose di vaccino anti Covid nel 2021, ha sviluppato la sindrome di Parsonage-Turner al braccio sinistro, rischiando una paralisi dell’arto. Il cittadino siciliano di 55 anni riceverà un assegno bimestrale da parte del ministero.

I danni al braccio dopo il vaccino anti Covid

Così come la maggior parte dei cittadini italiani, un residente di Agrigento, nel 2021, si sottopose alla vaccinazione anti Covid.

All’uomo, oggi 55 anni, fu somministrata una seconda dose di Pfizer-BioNTech al braccio sinistro.

ANSA

Dopo qualche mese di dolori all’arto, il paziente riscontrò una amiotrofia nevralgica, nota come sindrome di Parsonage-Turner, con una quasi paralisi.

Considerata la sospetta reazione al vaccino, l’uomo, dispensato dall’obbligo della terza dose, chiese al ministero della Salute la corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92 in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione e somministrazione di sangue infetto.

Riceverà un indennizzo a vita

Inizialmente il ministero negò il riconoscimento dell’indennizzo, sostenendo che non vi era alcun nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino e l’infermità neurologica sviluppata.

L’avvocato dell’agrigentino, Angelo Farruggia, procedette con un ricorso al tribunale del Lavoro, che ha infine accolto la sua tesi.

All’uomo è stato dunque riconosciuto il diritto a un indennizzo a vita, da corrispondere sotto forma di assegno bimestrale.

“Non è una condanna ai vaccini in generale o alla vaccinazione anti-Covid 19 in particolare. Il punto è un altro. – spiega il legale – non è condivisibile l’atteggiamento del ministero della Salute che, attraverso formule generiche e il vago richiamo a non aggiornati rapporti dell’Aifa, nega il nesso di causalità tra la somministrazione dei vaccini anti-Covid e le reazioni avverse di cui sono rimasti vittima alcuni soggetti”.

Cos’è la sindrome di Parsonage-Turner

La sindrome di Parsonage-Turner, chiamata così dal nome dei due medici che la identificarono nel 1936, è una forma di neuropatia acuta idiopatica del plesso brachiale, ovvero la rete nervosa che interessa spalla, braccio e mano.

È caratterizzata da un dolore improvviso e intenso, seguito dalla progressiva perdita della funzione muscolare.

Tra i sintomi collaterali anche debolezza, atrofia dei muscoli e paralisi flaccida che, di norma, si risolvono in una lenta remissione che può durare anche anni.

Nel 50% la sindrome di Parsonage-Turner è causata da una componente genetica. Nei restanti casi è dovuta a componenti immunitarie e deficit biomeccanici scatenati da:

Infezioni batteriche o virali

Esercizio fisico estenuante

Malattie reumatiche

Gravidanza

Vaccinazioni