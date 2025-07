Sindrome di Usher, a Napoli paziente italiano cieco ritrova la vista con terapia genica: primo caso al mondo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un risultato straordinario quello ottenuto presso la Clinica Oculistica dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. A Napoli il primo paziente affetto da sindrome di Usher tipo 1B sottoposto all’innovativa terapia genica. L’uomo cieco di 38 anni, a un anno dall’intervento, ha parzialmente recuperato la vista ed è oggi in grado di percepire anche i contorni del proprio campo visivo. Si tratta del primo caso al mondo.

Un uomo cieco recupera la vista

“Ho accettato di essere il primo paziente, non solo per me, ma per tutti quelli che vivono le mie stesse difficoltà”.

Queste le parole dell’uomo di 38 anni che si è affidato al team della clinica Luigi Vanvitelli per il trattamento della Sindrome di Usher di tipo B1 da cui è affetto dalla nascita, così come riportato da Askanews.

ANSA La Clinica Oculistica dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli

“Prima della terapia – spiega l’uomo, parzialmente cieco – tutto era confuso, indistinto”.

A un anno dall’intervento, la sua vista ha subito un netto miglioramento: “Ora riesco a uscire la sera da solo, riconosco i colleghi, le forme degli oggetti, leggo i sottotitoli in TV anche da lontano, vedo le corsie del magazzino dove lavoro senza inciampare”.

Per lui non si tratta soltanto di “vedere meglio” ma di “iniziare a vivere”.

A Napoli il primo caso di terapia genica

Merito di tale risultato è un’innovativa modalità di terapia genica messa a punto dall’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli.

L’intervento, spiega la Responsabile del Centro di Terapie Avanzate Oculari del Vanvitelli Francesca Simonelli, consiste nello “iniettare nello spazio al di sotto della retina due vettori virali distinti, che trasportano ciascuno metà dell’informazione genetica necessaria per produrre la proteina che manca nei pazienti”.

L’operazione, da effettuarsi in anestesia generale, è breve e dai rapidi tempi di recupero. Già dopo pochi giorni, il primo paziente mostrava chiari miglioramenti della capacità visiva.

La clinica napoletana è oggi l’unica al mondo ad eseguire la terapia genica, in corso anche su altri 7 pazienti in attesa di operazione.

“La Sindrome di Usher rappresenta una delle sfide più complesse della medicina moderna” commenta Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute.

“Grazie al talento, alla competenza e alla collaborazione virtuosa tra Istituzioni, mondo accademico, ricerca e territorio, – prosegue Campitiello – oggi celebriamo con orgoglio un risultato concreto e tangibile”.

Che cos’è la sindrome di Usher

La sindrome di Usher è la causa più comune di sordità associata alla cecità ereditaria. Sindrome rara, colpisce circa 1 persona su 30mila.

Si tratta di una ciliopatia caratterizzata da sordità neurosensoriale congenita o ad esordio infantile.

La malattia si manifesta in seguito con cecità notturna e progressiva perdita della vista.

In alcuni pazienti comporta anche disfunzione vestibolare, con conseguente disturbi nel mantenimento dell’equilibrio e della coordinazione.