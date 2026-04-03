Sindrome sgombroide da tonno andato a male, coppia scongela pesce già decongelato: rischio shock anafilattico

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Una tranquilla cena in casa si è trasformata in una inaspettata disavventura per una coppia di Piacenza. L’uomo e la donna hanno cucinato del tonno acquistato al supermercato e conservato in freezer. Si trattava, però, di pesce già decongelato che la coppia ha di nuovo sottoposto alla catena del freddo. Sono entrambi stati ricoverati in ospedale a causa della sindrome sgombroide sviluppata dall’alimento.

La coppia di Piacenza finisce in ospedale

Una coppia della Val d’Arda, nella provincia lombarda di Piacenza, ha iniziato a star male dopo aver cenato in casa con del tonno comprato al supermercato.

Poche ore dopo il pasto, hanno entrambi iniziato a sentire dolori addominali, sensazione di debolezza e malessere generale e battito accelerato.

I sintomi sono peggiorati al punto da richiedere l’intervento dei soccorsi. Le due ambulanze accorse sul posto hanno trasportato i pazienti presso il pronto soccorso di Piacenza.

L’uomo e la donna sono rimasti ricoverati una notte intera e, inizialmente, il personale sanitario ha trattato il loro come un caso di allergia alimentare.

Il tonno decongelato più volte

In seguito, è risultato evidente che non si trattava di allergia ma di una particolare forma di intossicazione alimentare: quella da sindrome sgombroide.

L’alimento incriminato è stato il trancio di tonno consumato dalla coppia per cena e acquistato qualche tempo prima al supermercato.

Si trattava di pesce già decongelato, che i due hanno tuttavia conservato in freezer per poi decongelarlo una seconda volta prima di cucinarlo.

È proprio la conservazione non corretta a causare la sindrome sgombroide, rendendo il pesce gravemente indigesto.

Cos’è la sindrome sgombroide

La sindrome sgombroide consiste nella presenza nel cibo di un eccesso di istamina, sostanza naturalmente presente nel nostro organismo ma che, se ingerita in alte concentrazioni ha effetti indesiderati anche gravi, con il rischio di shock anafilattico.

L’istamina non è presente nel pesce in vita, ma è prodotta quando i batteri presenti su cute, branchie e intestino penetrano nei tessuti muscolari.

Tale processo, che prende il nome di sindrome sgombroide, avviene in caso di pesce impropriamente conservato, quando ad esempio, si congela e decongela più volte.

Tutte le specie di pesce con lisca, se mal conservate, potrebbero sviluppare la sindrome sgombroide, ma quelli a maggior rischio sono i pesci sgombroidi, tra cui tonno, sgombro e sardina.