Sinistri simulati con le Harley-Davidson a Genova, oltre 450mila euro di frodi assicurative scoperte

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È stata scoperta a Genova una presunta organizzazione criminale specializzata in frodi assicurative legate a sinistri stradali simulati con motociclette di un noto marchio americano. L’indagine, avviata nell’ottobre 2024, ha portato al sequestro di beni per centinaia di migliaia di euro e all’emissione di misure cautelari nei confronti di numerosi indagati, tra cui anche pubblici ufficiali e professionisti.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie all’attività della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Genova. Gli investigatori hanno analizzato 46 sinistri avvenuti tra il 2023 e il 2026, individuando almeno 18 casi con elementi riconducibili a frodi assicurative. Il danno accertato, secondo quanto emerso, supera i 450.000 euro, cifra a cui si aggiungono le spese legali sostenute dalle compagnie assicurative coinvolte.

Il modus operandi del gruppo

L’indagine ha permesso di ricostruire le modalità con cui il sodalizio avrebbe agito. Secondo l’ipotesi investigativa, il gruppo avrebbe simulato o alterato incidenti stradali, producendo danni artificiali alle motociclette e predisponendo documentazione tecnica e fotografica falsa per ottenere indebiti risarcimenti assicurativi. Alcune officine e carrozzerie sarebbero state coinvolte nella creazione di preventivi artefatti e nella simulazione dei danni ai veicoli.

Sequestri e beni riconducibili all’attività illecita

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato numerose parti di motociclette Harley-Davidson, ritenute utilizzate per simulare o aggravare i danni nei sinistri. Sono stati inoltre sequestrati motociclette, parti di veicoli, documentazione, oltre 28.000 euro in contanti, tre conti correnti con oltre 200.000 euro complessivi, quattro appartamenti e un esercizio commerciale. Tutti questi beni sono ritenuti riconducibili ai proventi delle attività illecite o sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dagli indagati.

Il coinvolgimento di soggetti vulnerabili

Le indagini hanno fatto emergere anche un altro aspetto inquietante: il presunto coinvolgimento di persone in condizioni di vulnerabilità economica. A questi soggetti sarebbero stati offerti compensi modesti in cambio dell’utilizzo dei loro dati assicurativi e della firma della documentazione relativa ai sinistri, consentendo così all’organizzazione di portare avanti le frodi senza esporsi direttamente.

I reati contestati e i soggetti coinvolti

Sono numerosi gli indagati, tutti italiani, ai quali vengono contestati, a vario titolo, diversi reati: associazione per delinquere finalizzata alla frode assicurativa, falsità ideologica, peculato d’uso, emissione di fatture per operazioni inesistenti e falsa testimonianza. Tra i principali indagati figura un cinquantaquattrenne genovese, noto sui social per la sua passione per il marchio di motociclette coinvolto e per il fitness, indicato dagli investigatori come presunto promotore e vertice dell’organizzazione.

Coinvolgimento di pubblici ufficiali e professionisti

L’inchiesta ha coinvolto anche soggetti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni locali. Al termine delle indagini, sono state richieste diverse misure cautelari personali nei confronti dei presunti vertici del sodalizio: tra queste, la custodia in carcere, gli arresti domiciliari, il divieto temporaneo di esercitare la professione per due avvocati e la sospensione dal pubblico ufficio per un dipendente pubblico.

Il ruolo dell’IVASS e l’impatto sui cittadini

Un contributo fondamentale all’inchiesta è arrivato dall’IVASS, che nel novembre 2024 aveva segnalato un anomalo aumento di incidenti in Liguria che coinvolgevano motociclette del noto marchio americano. Questo fenomeno aveva avuto ricadute economiche anche sui cittadini, determinando un aumento dei premi assicurativi nella regione. L’attenzione degli investigatori si è quindi concentrata sui sinistri avvenuti dal 2020 in poi, ma sono emerse possibili condotte illecite riconducibili al sodalizio già dal 2014.

IPA