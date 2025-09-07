Sinner-Alcaraz agli Us Open in ritardo per Trump, caos ai controlli e fischi contro il presidente all'inno

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fischi e buu contro Donald Trump durante l’inno all’ultimo atto degli Us Open. La finale maschile dello Slam americano tra Jannik Sinner e Carlo Alcaraz è iniziata con oltre 40 minuti di ritardo per le lunghe file ai controlli, rafforzati rispetto alle partite precedenti per la presenza del presidente degli Stati Uniti in tribuna. Il capo della Casa Bianca è stato però accolto dalle contestazioni del pubblico mentre, inquadrato dalle telecamere prima della partita, faceva il saluto militare durante l’esibizione dello The Star-Spangled Banner.

Il presidente Usa finale degli Us Open

Era da 20 anni che un presidente degli Stati Uniti non assisteva a una finale degli Us Open: l’ultimo fu Bill Clinton nel 2000, quando lo Slam maschile fu conquistato dal russo Marat Safin ai danni dell’americano Pete Sampras.

Trump, invece, è tornato a Flushing Meadows dopo 10 anni dall’ultima partita, quando nel 2015 era ancora candidato alla presidenza del suo primo mandato. Anche in quell’occasione, a fianco della moglie Melania fu accolto dai fischi degli spettatori presenti.

Donald Trump tra la nipote Arabella Rose Kushner (a sinistra) e la procuratrice generale Pam Bondi, sugli spalti della finale degli Us Open

Fischi contro Trump durante l’inno

Quest’anno il tycoon ha deciso di fare nuovamente la sua comparsa alla finale degli Us Open, accompagnato dalla nipote Arabella Rose Kushner, dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt e dalla procuratrice generale Usa Pam Bondi.

Al sua arrivo ha rivolto un saluto al pubblico in tribuna con una mano alzata e poi un pugno chiuso. Appena Trump è apparso sul maxi schermo, il pubblico ha reagito con un misto di applausi e non pochi fischi coperti in parte dall’inno nazionale americano, eseguito dal sergente maggiore Carla Loycantato.

Il caos controlli

La presenza di Donald Trump ha costretto l’organizzazione a potenziare le misure di sicurezza, facendo slittare di oltre 40 minuti l’inizio della finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, “per garantire che i fan abbiano più tempo per raggiungere i loro posti”, come comunicato dalla direzione.

Le lunghe code ai metal detector non si sono però esaurite in tempo e diversi spettatori si sono ritrovati ancora all’ingresso dell’Arthur Ashe Court dopo il primo set.