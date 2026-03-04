Sinner parla dei tennisti bloccati a Dubai prima di Indian Wells, "ci sono cose più importanti che giocare"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La guerra scoppiata in Iran, con conseguenti bombardamenti anche su Dubai, ha provocato non pochi problemi anche al tennis in vista dei prossimi Indian Wells. Diversi tennisti, infatti, sono rimasti bloccati nel Paese e non riusciranno a raggiungere la California, ma per il numero due al mondo Jannik Sinner dati gli scenari di tensione internazionale “ci sono cose più importanti che giocare”. L’azzurro però auspica che tutto possa andare per il verso giusto, con la speranza che tutti i colleghi “siano al sicuro”.

Tennisti bloccati a Dubai per la guerra

I recenti raid missilistici a Dubai e le cancellazioni conseguenti dei voli in partenza dal Paese hanno di fatto congelato la vita di migliaia di persone. Tra questi anche i tennisti che dovevano partire alla volta degli Usa, dove dal 1 al 15 marzo andranno in scena gli Indian Wells.

A restare bloccati nel Paese emiratino anche giocatori dal calibro di Medvedev e Rublev che avevano cercato alternative per arrivare in California per giocare il torneo, riuscendoci solo dopo giorni di attesa estenuante.

Sinner mette da parte il tennis

Chi invece ha raggiunto in tempo gli Usa è stato Jannik Sinner, numero due al mondo che si prepara ad affrontare le sue sfide nel torneo a partire dai trentaduesimi di finale.

Ma al momento il tennis è un po’ messo da parte, guardando con preoccupazione a ciò che sta succedendo.

Lo stesso Sinner, infatti, come riferito da Adnkronos, ha sottolineato che “ci sono alcune cose che non possiamo davvero controllare, e questa è sicuramente una di quelle”. Il talento azzurro non si è nascosto e ha ribadito che “nella vita ci sono cose molto più importanti che giocare a tennis“.

La preoccupazione per i colleghi bloccati a Dubai

Prima di Sinner tennista, in questo caso, c’è il Sinner uomo che si preoccupa per amici e colleghi che al momento non sono in America per il torneo. Bloccati a Dubai, il pensiero va a loro.

E Jannik auspica che tutto possa andare per il verso giusto, che tutti “siano al sicuro” e consapevole che “l’ATP e tutti stiano cercando di fare le scelte migliori possibili, per farci sentire il più sicuri possibile”.

“Ovviamente spero che tutti siano al sicuro e che possano venire qui a giocare o anche tornare a casa. Dipende da cosa vogliono fare” ha detto, consapevole che le scelte e gli scenari che si svilupperanno nei prossimi giorni potrebbero condizionare (e non poco) la prosecuzione del torneo.