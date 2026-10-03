Sinner salta anche il Masters 1000 a Shanghai, l'annuncio e il retroscena sul consulto col chirurgo in Francia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo lo ha annunciato il 3 ottobre con una storia su Instagram, spiegando di non essere in grado di scendere in campo come aveva sperato. Il problema resta il ginocchio destro, che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon. Il giorno prima era stato visto a Lione, dove avrebbe consultato un chirurgo ortopedico.

Sinner salta il Masters 1000 di Shanghai, l’annuncio su Instagram

Come riporta Adnkronos, Sinner ha affidato poche righe ai social. “Purtroppo non sarò in grado di giocare al prossimo Masters 1000 di Shanghai quest’anno, come avevo sperato”, ha scritto.

Poi il pensiero per il pubblico cinese: “Mi piace sempre molto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace che questo non accadrà la prossima settimana”.

Nel messaggio non ci sono indicazioni sui tempi di rientro.

Sinner non disputa un match ufficiale dal 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon. Da allora ha rinunciato a Montreal, Cincinnati, US Open e Pechino.

La rinuncia a Pechino risale a pochi giorni fa, quando la presenza a Shanghai era già considerata in bilico.

Quello in programma nella prima metà di ottobre è il quinto torneo consecutivo a cui deve dire di no.

Sinner prima di Shanghai, il consulto a Lione e la foto cancellata

Il 2 ottobre il campione era stato fotografato in un ristorante di Lione. Una tifosa aveva pubblicato l’immagine su Instagram con il tag del Centre Orthopédique Santy, clinica specializzata nel ginocchio. Quello scatto è stato poi cancellato.

Nella struttura opera Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico esperto di lesioni ai legamenti. Il medico, già consulente di atleti della Juventus, sarebbe stato indicato dallo staff del JMedical di Torino, dove Sinner si cura abitualmente.

Dal team dell’azzurro non è arrivata alcuna conferma ufficiale della visita.

Sinner dopo Shanghai, l’ipotesi operazione e il numero 1 a rischio

Durante il consulto sarebbe stata valutata anche l’operazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il chirurgo avrebbe suggerito di proseguire con una “terapia conservativa“.

L’intervento, per ora, sarebbe quindi escluso.

Il guaio era nato dopo Wimbledon come infiammazione tendinea. Nelle ultime settimane Sinner aveva ripreso ad allenarsi a Montecarlo con carichi crescenti. Il ginocchio non ha però dato le garanzie necessarie per tornare a competere.

L’assenza pesa anche sulla classifica Atp. Con un altro torneo saltato, Alexander Zverev si avvicina alla prima posizione mondiale.