Sinner torna a dicembre per il Six Kings Slam, rientra dopo quasi 6 mesi per il torneo col montepremi più alto
Jannik Sinner rientra in campo a Riad per il Six Kings Slam: dopo l'infortunio l'azzurro sfida i big nel torneo dal montepremi più alto
Jannik Sinner ha ufficializzato il proprio ritorno in campo per il Six Kings Slam a Riad, in programma dal 27 al 30 dicembre 2026. Il tennista azzurro, fermo dal trionfo a Wimbledon per un infortunio al ginocchio destro, rientrerà dopo circa sei mesi di stop per disputare l’esibizione saudita che mette in palio il montepremi più alto di sempre nel tennis.
- Il ritorno in campo di Jannik Sinner al Six Kings Slam di Riad
- Un montepremi record
- L'obiettivo Australian Open 2027
Il ritorno in campo di Jannik Sinner al Six Kings Slam di Riad
L’attesa per rivedere all’opera Jannik Sinner ha finalmente una data ufficiale. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il campione azzurro ha confermato la propria presenza al Six Kings Slam 2026, condividendo l’annuncio rilasciato da Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita.
Il torneo di esibizione si svolgerà a Riad dal 27 al 30 dicembre presso “The Venue”, dopo il rinvio rispetto alla collocazione originaria di ottobre. Per l’altoatesino si tratta del primo impegno agonistico a quasi sei mesi di distanza dal 12 luglio 2026, giorno della vittoria a Wimbledon che ha preceduto il lungo stop forzato causato dalla sindrome della bandelletta ileotibiale al ginocchio destro.
Il cammino di Sinner si aprirà il 27 dicembre nel quarto di finale contro Alex de Minaur, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti nelle edizioni 2024 e 2025.
Un montepremi record
A rendere celebre il Six Kings Slam non è soltanto la presenza dei vertici del circuito mondiale (tra cui figurano Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Taylor Fritz), ma una disponibilità economica senza precedenti nella storia della disciplina.
L’evento arabo assicura infatti un gettone di presenza da 1,5 milioni di dollari a ciascuno dei sei partecipanti al via, mettendo in palio per chi conquisterà il titolo un premio aggiuntivo di 4,5 milioni di dollari.
La cifra complessiva di 6 milioni di dollari riservata al campione supera nettamente i jackpot di tutti e quattro gli appuntamenti del Grande Slam, staccando il premio dello US Open che si attesta a 5 milioni di dollari, quello di Wimbledon fermo a quota 4,02 milioni, i 2,98 milioni del Roland Garros e i 2,25 milioni dell’Australian Open.
L’obiettivo Australian Open 2027
L’infortunio al ginocchio destro subito a luglio ha costretto Sinner a rinunciare a un’ampia porzione della stagione, compresi i Masters 1000 estivi, gli US Open e l’intero ciclo autunno-invernale con l’assenza alle ATP Finals e in Coppa Davis.
Affidatosi alle cure del professor Schoenhuber e tornato ad allenarsi sotto la guida del coach Darren Cahill a Monte Carlo, il tennista ha scelto l’esibizione mediorientale come test di tenuta fisica senza la pressione dei punti ATP.
Nonostante l’inattività prolungata, le prestazioni accumulate nella prima parte dell’anno, contrassegnate da 6 titoli e 44 vittorie su 47 incontri, consentono all’azzurro di presentarsi a Riad per mettere a punto la condizione atletica in vista del primo grande traguardo del nuovo anno: gli Australian Open 2027, in programma a Melbourne dal 17 al 31 gennaio.