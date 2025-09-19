Sinner vittima degli hacker cinesi, rubati dati cerebrali per addestrare i soldati: cos'è il biofeedback

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le onde cerebrali di Jannik Sinner sarebbero finite in mano al governo cinese. È questa la clamorosa rivelazione contenuta in un’inchiesta del giornalista investigativo Pablo Torre, che nel suo podcast “Pablo Torre Finds Out” sostiene che alcuni dispositivi di biofeedback utilizzati da sportivi di livello mondiale siano stati hackerati. Secondo l’indagine, i dati rubati sarebbero stati sfruttati per scopi militari, in particolare per l’addestramento dei soldati cinesi del futuro.

Il dispositivo FocusCalm e l’indagine internazionale

L’inchiesta, condotta insieme a Hunterbrook Media e durata sei mesi, ruota attorno al dispositivo FocusCalm, una fascia elettronica dotata di elettrodi che monitora le onde cerebrali e viene usata dagli atleti per migliorare concentrazione e rilassamento.

L’apparato è stato prodotto da BrainCo, una startup nata ad Harvard ma finanziata per anni da enti governativi cinesi e oggi con sede in Cina.

Secondo Torre, questa tecnologia sarebbe stata trasformata in uno strumento di cyber-spionaggio, con i dati raccolti dagli sportivi trasmessi segretamente al governo di Pechino.

Le informazioni avrebbero avuto applicazioni non soltanto sportive o mediche, ma anche militari e aeronautiche.

Dati sensibili rubati a Sinner e altri sportivi

L’obiettivo nascosto sarebbe quello di utilizzare i pattern neurali dei grandi campioni per sviluppare sistemi di addestramento avanzati.

Se un atleta come Sinner riesce a mantenere lucidità e concentrazione sotto la pressione di un match di Grande Slam, la riproduzione di questi schemi cerebrali potrebbe essere utile per addestrare soldati a mantenere calma e precisione in situazioni di combattimento.

Non solo tennis, dunque. Anche i dati di Swiatek, Shiffrin e Leclerc sarebbero stati raccolti, contribuendo a un database che – secondo l’inchiesta – alimenterebbe algoritmi di intelligenza artificiale militare.

La conferma di Riccardo Ceccarelli

A confermare l’uso del dispositivo è stato Riccardo Ceccarelli, medico di Formula Medicine che ha collaborato con Sinner in diversi tornei.

Intervenuto nel podcast, Ceccarelli ha spiegato come la fascia fosse effettivamente utilizzata per monitorare lo stress agonistico e la capacità di concentrazione dell’atleta italiano, confermando quindi la centralità del biofeedback nella preparazione mentale dei tennisti professionisti.

Biofeedback: cos’è e come funziona

Il biofeedback è una tecnologia che permette di registrare parametri fisiologici, come battito cardiaco, respirazione e onde cerebrali, e fornire all’utente informazioni in tempo reale per migliorare la gestione dello stress e aumentare la concentrazione.

Nel caso di FocusCalm, la fascia rileva le onde cerebrali e restituisce feedback immediati, permettendo agli atleti di allenare la mente proprio come si fa con i muscoli.

Uno strumento nato per il benessere e la performance sportiva che, secondo le rivelazioni di Torre, sarebbe stato però sfruttato per ben altri scopi, trasformandosi in un potenziale strumento di spionaggio internazionale.