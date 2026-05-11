Sintomi Hantavirus, Bassetti spiega come si contrae e quanto dura l'incubazione: "Sembra 6 settimane"

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Che l’umanità intera stia ancora leccando le ferite della pandemia del Covid-19 è un fatto. Il nuovo incubo percepito all’orizzonte è l’Hantavirus, per il quale si cercano tante risposte. A spiegare come si contrae è Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova: ci si contagia “per via aerosolica” ma per il momento non c’è il rischio di un nuovo Covid-19, anche se la gestione avvenuta sulla nave da crociera potrebbe tradire “un dilettantismo“.

Come si contrae l’Hantavirus e quali sono i sintomi

Intervistato il 10 maggio da Quotidiano Nazionale, Matteo Bassetti ha fatto il punto su ciò che è dato sapere sull’Hantavirus, dopo il focolaio localizzato sulla nave da crociera MV Hondius appena attraccata a Tenerife. In primo luogo, al professore viene chiesto come avviene il contagio.

Bassetti fa sapere che “ci si contagia con la variante Andes Hantavirus“, nello specifico “per via aerosolica“. Il professore specifica che per essere contagiati dobbiamo essere accanto alla persona infetta, come se fosse un passeggero seduto accanto a noi su un aereo.

ANSA

Se questo passeggero “sputacchia virus, mi posso ammalare”, una circostanza sulla quale “siamo già passati” non solo per il Covid-19, ma anche per tutti gli altri virus che circolano o circolavano per il mondo. Anche un comune raffreddore, ad esempio, si può contrarre con la sola vicinanza con la persona contagiata che starnutisce o tossisce.

Inoltre, al momento non ci sarebbe il rischio di una trasmissione tra persone asintomatiche, e questo è “un fatto positivo”, secondo Bassetti, anche se “ora è diventato un fenomeno globale” e andrebbe studiato con maggiore impegno, dato che fino a questo momento era noto “in quei Paesi”, ovvero “Argentina e Cile“.

I sintomi più comuni, scrive Quotidiano Nazionale, riguardano mal di testa, nausea, mialgia, vertigini, brividi fino a sintomi gastrointestinali e difficoltà respiratorie. L’incubazione dura dalle 2 alle 4 settimane.

Secondo Matteo Bassetti non ci sarebbe il rischio di una nuova pandemia

La domanda più ricorrente, tuttavia, è quella sulla possibilità di una nuova pandemia con conseguenti lockdown, restrizioni e minacce globali.

Matteo Bassetti rassicura: “In questo momento non lo possiamo sapere ed è probabile di no“, ma come si può immaginare “per poter dire qualcosa di definitivo dobbiamo aspettare”.

Una nota diffusa dal Ministero della Salute il 6 maggio riporta una previsione dell’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), secondo la quale il rischio per la popolazione europea si presenterebbe come molto basso.

La differenza col Covid

A Mattino 5, Bassetti ha spiegato la differenza tra Hantavirus e Covid: “Malattia molto meno contagiosa ma molto più aggressiva. Si passa da un quadro molto blando di una forma influenzale iniziale e poi si può arrivare a una forma più grave di polmonite interstiziale con una mortalità elevata superiore al 30%-40%. Il virus può colpire anche i reni, con una sindrome epato-renale molto impegnativa e simile ad altre malattie trasmesse dal topo come la leptospirosi“.

La critica alla gestione sulla nave Hondius

A Quotidiano Nazionale, Matteo Bassetti commenta gli sbarchi dei passeggeri, e proprio da questo momento potrebbe iniziare il conteggio dei giorni per capire se siamo di fronte all’ennesimo rischio globale o ad un allarme rientrato.

“Se tutti fossero rimasti a bordo, i contagiati come gli altri passeggeri, il problema sarebbe finito lì, avrebbero fatto la quarantena naturale che era perfetta”, osserva il professore.

Invece “29 persone sono scese da quella nave” e “hanno preso aerei, treni, metropolitane” facendo dunque ritorno alla vita ordinaria. La speranza è che “quelle 29 persone non siano state in grado di trasmettere il virus”, e “se è così, tra un mese potremo dire che è tutto finito“.

Sugli errori a bordo, Bassetti è tornato anche a Mattino 5: “Su quella nave sono stati commessi errori clamorosi, dopo quello che abbiamo passato solo 5 anni fa è il caso di interrogarci su cosa è stato fatto in questo periodo. Forse il negazionismo di alcuni ha fatto sì che ci fosse anche su quella nave. Quando sento un comandante dire ‘state tutti tranquilli perché è morto di cause naturali, potete tornare a mangiare abitualmente tra di voi’, credo ci sia stata una sottovalutazione pesante.

L’accusa alla politica

A Mattino 5, poi, Bassetti ha attaccato la politica: “Quando vedo che il giornale del partito di maggioranza del Governo titola Fantavirus, allora forse c’è qualche problema in alcuni politici, non nella scienza e nella medicina. Il mondo scientifico si sta interessando al problema con la massima attenzione senza nessun allarme, tutti abbiamo detto che non si tratta di un nuovo Covid ma è evidente che sia giusto sottolineare alcuni errori che ci sono stati nella gestione del focolaio sulla nave. Se qualcuno preferisce non parlarne, si girerà dall’altra parte.

I rischi per l’Italia

Il Ministero della Salute sta per inviare una circolare destinata a Regioni e frontiere, ma è già dato sapere che il rischio per l’Italia resta basso. Inoltre è già stato approvato un piano pandemico pronto per innalzare il livello di sicurezza del Paese.

“Attualmente il virus non è in Italia”, ha riferito Maria Rosaria Campitiello, a capo del dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del ministero della Salute durante un intervento a RTL 102.5. Le stesse rassicurazioni arrivano da Roberto Burioni: “Non siamo a rischio di nuova epidemia”.