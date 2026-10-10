Sira figlia di Luis Enrique coinvolta in incidente con morto in Spagna, è illesa: motociclista non ce la fa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La figlia dell’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique, Sira Martinez, è rimasta coinvolta in un incidente mentre viaggiava come passeggera su un’auto che percorreva la N-332, una strada statale che percorre la costa a sud di Valencia, in Spagna. La ragazza, 26 anni, è rimasta illesa, ma l’auto su cui viaggiava ha colpito una motocicletta e il conducente è morto sul colpo. In corso indagini per capire le responsabilità di quanto successo.

Incidente per la figlia di Luis Enrique Sira Martinez

Attorno alle ore 20 dello scorso 8 ottobre l’auto su cui viaggiava la figlia di Luis Enrique, Sira Martinez, ha colpito una motocicletta sulla N-332, all’altezza del comune di Oliva, 65 chilometri a sud di Valencia.

La ragazza, 26 anni, e il conducente sono rimasti del tutto illesi, ma il motociclista è stato scaraventato dal suo mezzo sulla strada a causa della forza dell’impatto.

ANSA

I due hanno subito chiamato il Centro di Informazione e Coordinamento delle Emergenze (CICU), che ha inviato un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla se non verificare il decesso dell’uomo.

L’inchiesta sull’incidente

Le forze dell’ordine locali hanno subito aperto un’inchiesta per capire le responsabilità dell’incidente che ha coinvolto Sira Martinez.

Secondo quanto riportato dai media locali, alle prime verifiche il conducente dell’auto sarebbe risultato negativo ai test per sostanze proibite e alcol.

La polizia sta ancora completando i rilievi scientifici e l’uomo resta l’unico indagato per la morte del motociclista. Indagini successive dovranno stabilire di chi sia stata la responsabilità dell’impatto.

Chi è Sira Martinez

Oltre a essere la figlia di uno degli allenatori di calcio di maggior successo della storia recente, Sira Martinez è anche uno dei nomi di maggior spicco dell’equitazione spagnola.

Nata nel 2000, nel 2020 ha vinto il campionato nazionale giovanile e da allora ha partecipato e vinto numerose competizioni nazioanli e internazionali, affermandosi soprattutto nel salto a ostacoli.

La persona che guidava l’auto incidentata sarebbe, a sua volta, un cavaliere.