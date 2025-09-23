Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque persone denunciate e quindici allacci irregolari nel quartiere Mazzarrona. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi a Siracusa, è stato disposto dal Prefetto e dal Questore per contrastare i furti di energia elettrica e garantire la sicurezza pubblica.

Operazione coordinata dalle autorità locali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione è stata pianificata a seguito delle decisioni prese dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il servizio straordinario, che ha visto la partecipazione dei tecnici Enel, del personale delle Volanti guidato dal Dirigente Giuseppe Garro, del Reparto Mobile di Catania, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha avuto come obiettivo principale la verifica e la messa in sicurezza degli allacci elettrici nel quartiere Mazzarrona.

Quindici allacci irregolari scoperti

Durante i controlli, i tecnici dell’Enel hanno riscontrato quindici collegamenti irregolari alla rete elettrica. Questi allacci, realizzati in modo artigianale, sono risultati particolarmente pericolosi per l’incolumità dei residenti e per la sicurezza dell’intero quartiere. Gli operatori hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza le utenze coinvolte, riducendo i rischi di incidenti e garantendo una maggiore tutela per tutti gli abitanti della zona.

Cinque persone denunciate per furto di energia elettrica

Le indagini hanno portato alla denuncia di cinque persone per furto di energia elettrica tramite allacci abusivi. Per queste persone, gli accertamenti si sono già conclusi e la loro posizione è stata formalmente segnalata all’autorità giudiziaria. Nel frattempo, sono ancora in corso le verifiche su altre dieci persone sospettate di aver realizzato ulteriori allacci non autorizzati. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio degli investigatori e potrebbero portare a nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

La sicurezza della rete elettrica ripristinata

Più di un terzo delle utenze controllate sono risultate irregolari e sono state prontamente messe in sicurezza dai tecnici Enel. Questo intervento ha permesso di eliminare i rischi legati agli allacci abusivi e di garantire una maggiore affidabilità della rete elettrica per tutti gli utenti regolari. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di queste operazioni per prevenire incidenti e tutelare la collettività.

Sequestrato un sistema di videosorveglianza

Nel corso delle attività, gli agenti hanno anche sequestrato un sistema di videosorveglianza, che sarà oggetto di ulteriori indagini. Gli inquirenti intendono approfondire il ruolo di questo impianto, per capire se sia stato utilizzato per monitorare l’area e ostacolare le attività di controllo delle forze dell’ordine.

Denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio

Nello stesso contesto operativo, le forze dell’ordine hanno denunciato un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, trovato in possesso di 25 grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggiungendo così un ulteriore episodio di reato al bilancio dell’operazione.

