Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto nella mattinata di ieri nel quartiere Borgata: un uomo di 40 anni è stato fermato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre tre persone sono state segnalate per possesso di droga ad uso personale. L’intervento è avvenuto a Siracusa, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nella tarda mattinata di ieri, quando gli agenti del Commissariato Ortigia hanno intensificato i servizi di controllo nel quartiere Borgata, zona già nota per episodi legati allo spaccio di droga. Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno sorpreso un uomo di 40 anni, già conosciuto alle autorità, in possesso di 18 dosi di crack, 1,60 grammi di marijuana, 120 euro in contanti, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Il sequestro e l’arresto

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno anche rinvenuto e posto sotto sequestro un sistema di videosorveglianza che monitorava il perimetro dell’abitazione, probabilmente utilizzato per controllare l’accesso di estranei e prevenire eventuali blitz delle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Segnalati tre assuntori di droga

Durante la stessa operazione, un uomo di 35 anni è stato segnalato all’Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di 2 dosi di crack. Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti hanno identificato e segnalato altre due persone che detenevano sostanze stupefacenti per uso personale. Le segnalazioni sono state inoltrate alle competenti Autorità Amministrative, come previsto dalla normativa vigente.

IPA