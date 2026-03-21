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Un arresto a Siracusa: un noto pregiudicato aretuseo di circa 30 anni è stato tratto in arresto in esecuzione di un’Ordinanza Cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, poiché ritenuto responsabile, insieme a un complice, di aver portato materiale esplosivo in luogo pubblico e di averlo fatto esplodere presso il chiosco BULLDOG in Via del Foro Vittorio Emanuele II. L’episodio risale al 15 gennaio 2026 e l’arresto è stato eseguito ieri.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’evento criminoso si è verificato il 15 gennaio 2026 quando, secondo le accuse, il pregiudicato e un altro soggetto hanno trasportato e fatto esplodere materiale esplosivo nei pressi del chiosco BULLDOG, situato in Via del Foro Vittorio Emanuele II. L’azione ha immediatamente dato il via a indagini approfondite, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte in sinergia dagli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri.

Metodi investigativi e raccolta delle prove

Le forze dell’ordine hanno avviato una serie di attività investigative articolate, tra cui l’ascolto di persone informate sui fatti, servizi di osservazione e pedinamento, oltre all’impiego di apparecchiature tecniche avanzate. Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’analisi delle immagini estrapolate da diversi impianti di videosorveglianza, sia pubblici che privati, che hanno permesso di corroborare i risultati ottenuti con le altre tecniche investigative. Grazie a questi elementi, è stato possibile ricostruire nei dettagli la dinamica dell’evento delittuoso e attribuire precise responsabilità all’arrestato, identificato come uno dei due autori materiali dell’esplosione.

L’arresto e le fasi successive

L’esecuzione dell’arresto è avvenuta nel centro cittadino di Siracusa, dove il pregiudicato è stato rintracciato senza che opponesse resistenza agli agenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Siracusa – Cavadonna, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

IPA