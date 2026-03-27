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Scattata una denuncia per truffa e danneggiamento a Siracusa, dove un giovane di 25 anni è stato sorpreso a simulare un sinistro stradale per ingannare una donna. L’episodio è stato scoperto dagli agenti delle Volanti della Questura, che hanno fermato i protagonisti in Traversa La Pizzuta dopo una discussione animata tra gli occupanti di due autovetture.

L’intervento degli agenti e la scoperta della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando una pattuglia in servizio ha notato due auto ferme al margine della carreggiata in Traversa La Pizzuta, con i rispettivi occupanti coinvolti in una vivace discussione.

Gli agenti, insospettiti dalla situazione, hanno deciso di procedere al controllo dei presenti. Hanno identificato una donna, visibilmente agitata, a bordo di una delle due auto, e un uomo di 25 anni accompagnato da un’altra donna nell’altra vettura. Dai controlli è emerso che l’uomo e la sua accompagnatrice avevano precedenti specifici per truffa.

La dinamica dei fatti: la simulazione dell’incidente

La vittima ha raccontato agli agenti che poco prima, in via Necropoli Grotticelle, era stata costretta a fermarsi dall’uomo, il quale le aveva contestato il presunto danneggiamento dello specchietto retrovisore della sua auto. Tuttavia, l’ispezione accurata dei veicoli da parte dei poliziotti ha permesso di rilevare delle incongruenze tra la versione fornita e lo stato reale dei mezzi.

L’ammissione e la denuncia

Durante il controllo, gli agenti in servizio a Siracusa hanno rinvenuto una chiave inglese all’interno dell’auto della coppia. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il danneggiamento era stato causato proprio da un urto con quell’oggetto. Messo di fronte all’evidenza, il giovane ha ammesso di aver simulato il sinistro utilizzando la chiave a tubo per colpire lo specchietto dell’auto della vittima.

Le conseguenze dell’azione

Alla luce dei fatti accertati, i poliziotti hanno proceduto a denunciare l’uomo per truffa e danneggiamento. L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso le cosiddette “truffe dello specchietto”, una pratica purtroppo diffusa che mira a estorcere denaro agli automobilisti, spesso facendo leva sullo spavento e sulla buona fede delle vittime.

Il contesto: le truffe dello specchietto

Le truffe dello specchietto rappresentano un fenomeno ben noto alle forze dell’ordine, che da tempo mettono in guardia i cittadini da questo tipo di raggiri. In genere, i truffatori simulano un piccolo incidente, accusando la vittima di aver danneggiato lo specchietto della loro auto e chiedendo un risarcimento immediato in denaro per evitare problemi assicurativi o denunce. In questo caso, grazie al tempestivo intervento degli agenti, il tentativo è stato sventato e il responsabile è stato identificato e denunciato.

IPA