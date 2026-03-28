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Un arresto a Siracusa, dove un uomo di 50 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Acradina e trovato in possesso di una pistola modificata e di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Controlli rafforzati nel capoluogo aretuseo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati per contrastare l’illegalità diffusa nel capoluogo aretuseo. Gli Uffici operativi della Questura di Siracusa hanno predisposto una serie di verifiche mirate, che hanno visto impegnate le Volanti in diversi punti della città.

Il fermo in via Acradina

Nel pomeriggio di ieri, durante un posto di controllo in via Acradina, gli agenti hanno intimato l’Alt a un uomo alla guida di un’autovettura. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato di allontanarsi, insospettendo i poliziotti che lo hanno prontamente bloccato. Il suo evidente nervosismo ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione approfondita del veicolo.

Il ritrovamento di armi e droga

Durante la perquisizione dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto una pistola marca Bruni modello 84 calibro 9, modificata a calibro 7,65, con matricola abrasa, oltre a un tirapugni e 56 grammi di hashish. Il materiale sequestrato ha portato a ulteriori accertamenti presso l’abitazione dell’uomo.

La perquisizione domiciliare

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 48 grammi di hashish, confermando i sospetti degli investigatori sulla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’arresto e la custodia cautelare

Il cinquantenne è stato arrestato per detenzione di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna, dove rimarrà a disposizione delle autorità competenti.

IPA