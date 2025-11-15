Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 90 grammi di hashish sequestrati a Siracusa. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di spaccio dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento della sostanza stupefacente.

Operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella mattinata di venerdì, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Durante il controllo, gli investigatori hanno scoperto un panetto e mezzo di hashish, per un totale di circa 90 grammi, nascosto all’interno del frigorifero. La scelta del luogo di occultamento sarebbe stata dettata dalla volontà di preservare la qualità dello stupefacente.

Sequestro e arresto

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato dagli agenti, che hanno proceduto all’arresto del sospettato. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti portate avanti dalla Polizia di Stato sul territorio.

Presunzione di innocenza e iter giudiziario

Come previsto dalla normativa vigente, la posizione dell’indagato sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento. Si ricorda che, fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna, vige il principio di presunzione di innocenza, in ossequio ai principi costituzionali.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno reso noto che sono in corso ulteriori indagini per ricostruire i possibili collegamenti dell’uomo sul territorio e accertare eventuali responsabilità di terzi. L’attività investigativa proseguirà nei prossimi giorni per chiarire la rete di contatti e il ruolo dell’arrestato nel contesto locale dello spaccio di sostanze stupefacenti.

