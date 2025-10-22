Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia e tre segnalazioni a Siracusa, dove sono stati identificati e sanzionati diversi automobilisti nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno inoltre scoperto un automobilista che ha fornito false attestazioni sulla propria identità personale.

Controlli della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le Volanti della Questura di Siracusa hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi in particolare sulla prevenzione e il contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante queste operazioni, gli agenti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa tre uomini, tutti residenti a Siracusa, trovati in possesso di una modica quantità di droga destinata all’uso personale.

Tre segnalazioni per droga: i dettagli dell’operazione

Nel corso dei controlli, uno dei tre soggetti è stato fermato mentre si trovava a piedi, mentre gli altri due erano alla guida di veicoli. Gli agenti hanno proceduto con la segnalazione amministrativa per il possesso di sostanze stupefacenti, come previsto dalla normativa vigente. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività ordinarie di prevenzione e repressione dei reati legati alla droga, che la Questura di Siracusa porta avanti quotidianamente.

Sanzioni amministrative e ritiro della patente

Durante i controlli, uno dei conducenti, un uomo di 41 anni, si è visto ritirare la patente di guida. Un altro automobilista, di 45 anni, è stato invece sanzionato amministrativamente per non aver portato con sé il documento di guida. Questi provvedimenti si aggiungono alle segnalazioni per il possesso di droga, sottolineando l’attenzione delle forze dell’ordine anche sul rispetto delle norme del Codice della Strada.

Denunciato un automobilista per false attestazioni

Nel corso di un controllo su strada, gli agenti hanno identificato un automobilista che ha fornito false attestazioni sulla propria identità personale. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di false dichiarazioni e sanzionato per guida con patente sospesa e per la mancata revisione del veicolo. Il mezzo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo, come previsto dalla normativa.

