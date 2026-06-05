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Sette giovani tra i 19 anni e i 24 anni sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e porto abusivo di armi da guerra e clandestine, lesioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, eseguito dalla Polizia di Stato, è stato emesso dall’autorità giudiziaria di Siracusa dopo un’indagine che ha permesso di smantellare un gruppo criminale attivo tra Avola e le zone limitrofe, dedito a spedizioni punitive e traffici illeciti.

Operazione coordinata tra più reparti di polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Avola, con il supporto del Reparto cinofili, del Reparto prevenzione crimine di Catania e Palermo, oltre agli agenti della Polizia penitenziaria della casa circondariale di Siracusa. L’operazione ha visto una collaborazione sinergica tra diversi corpi delle forze dell’ordine, fondamentale per il successo dell’intervento.

Le indagini: intercettazioni e videosorveglianza

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, è partita all’inizio del 2025. Gli investigatori hanno fatto ricorso a intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a sistemi di videosorveglianza, per monitorare le attività del gruppo. Grazie a queste tecniche, è stato possibile ricostruire la struttura e le dinamiche della banda, composta da giovani italiani che si dedicavano a aggressioni armate, spaccio di droga e all’introduzione illecita di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Cavadonna.

Spedizioni punitive e affermazione della supremazia criminale

Dall’attività investigativa è emerso che i membri del gruppo erano coinvolti in vere e proprie spedizioni punitive armate contro gruppi rivali o avversari occasionali. Queste azioni violente avevano lo scopo di affermare la supremazia criminale della banda sul territorio di Avola. Gli episodi di aggressione erano spesso pianificati e messi in atto con l’uso di armi da fuoco e armi improprie.

Sequestri e arresti: la prevenzione delle aggressioni

L’intervento tempestivo dei poliziotti ha permesso di sventare diverse aggressioni grazie a sequestri preventivi di armi, anche di elevato potenziale offensivo. Un esempio significativo risale all’agosto 2025, quando gli agenti hanno arrestato un 21enne del gruppo, trovato in possesso di una pistola a salve modificata, pronto a compiere una spedizione punitiva contro altri due giovani dopo un diverbio.

Armi e strumenti per le aggressioni

Nel aprile 2025, la polizia ha sequestrato numerosi oggetti atti all’offesa, tra cui mazze, bastoni, sfollagente e passamontagna, che i giovani stavano per utilizzare per aggredire un coetaneo. Questi sequestri hanno impedito che ulteriori episodi di violenza si verificassero sul territorio.

Deposito di armi scoperto nei pressi di Noto

Altri tre appartenenti alla banda sono stati arrestati in una cascina nei pressi di Noto, utilizzata come deposito per armi. All’interno della struttura sono state rinvenute e sequestrate diverse armi, tra cui un fucile AK47 e una pistola mitragliatrice MP 40, oltre a numerose munizioni.

Droga e telefoni cellulari introdotti in carcere

La collaborazione con la Polizia penitenziaria ha permesso di accertare che, dopo i primi arresti, i membri del gruppo rimasti in libertà si erano attivati per introdurre in carcere droga e telefoni cellulari, destinati ai complici detenuti. Questo ulteriore elemento ha confermato la pericolosità e l’organizzazione della banda, capace di mantenere i contatti e proseguire le attività illecite anche dall’interno della struttura penitenziaria.

Ostentazione della violenza sui social

Un aspetto rilevante emerso dalle indagini riguarda la presenza dei giovani sui social network. Numerosi post e video pubblicati sui loro profili mostravano armi e scene di prove di tiro, a testimonianza della spregiudicatezza e della volontà di ostentare la propria forza e pericolosità. Questi contenuti hanno contribuito a delineare il profilo criminale del gruppo e a raccogliere ulteriori elementi a loro carico.

IPA