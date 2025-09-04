Siti sessisti, cos'è il Deep nude e come proteggere i minori dai rischi del web

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Dopo il fascicolo aperto sul gruppo Facebook “Mia moglie”, ora tocca anche al sito “Phica.eu”: la Procura di Roma, in coordinamento con la polizia postale, vuole fare luce sui siti sessisti. A preoccupare, dopo i già gravi episodi che hanno interessato donne (tra le quali attrici, giornaliste ed esponenti politiche) delle quali sono state pubblicate foto senza il loro consenso, è il filone che coinvolgerebbe anche minori. Per approfondire questi temi, Virgilio Notizie ha contattato l’avvocato Marisa Marraffino, specializzata in reati informatici e protezione di minori e consulente legale di Terre des Hommes.

Anche foto di minori in rete

Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, ad essere pubblicate potrebbe essere state anche foto di giovani e giovanissimi.

L’admin del forum “Phica”, infatti, avrebbe scritto sul sito, il 4 febbraio 2022, una frase shock: “Minorenni vestiti e non soggetti dell’intero link sono accettati”. ANSA

La premier Giorgia Meloni si è detta “disgustata” per le recenti scoperte sui siti sessisti.

Si sarebbe trattato di un avviso nell’ambito di una discussione relativa ai link con minorenni nudi o in intimo, “vietati e da segnalare se trovati”.

Si indaga per revenge porn

Nel frattempo i magistrati della Capitale, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di revenge porn, in particolare riguardo al gruppo Facebook “Mia Moglie”.

Col passare dei giorni, infatti, si sono moltiplicate le denunce da parte di vittime: si tratta soprattutto di donne le cui foto sono finite a loro insaputa sui siti sessisti.

In alcuni casi hanno testimoniato di aver “scoperto che tra quanti si appropriano degli scatti da profili social di vittime inconsapevoli, c’è anche chi le ruba in modo più meschino, approfittando del proprio lavoro di tecnico di telefoni e computer”, come raccontato da una donna.

L’inchiesta di Firenze di un 45enne

Anche i magistrati di Firenze, però, hanno aperto un fascicolo, inserendo il nome di un 45enne presunto titolare, dal 2023, di una piccola società in Italia, che sarebbe coinvolto nel caso del sito “Phica”.

Originario di Pompei, ma residente nel capoluogo toscano, sarebbe già stato ascoltato proprio a Firenze, dopo la denuncia presentata dalla sindaca Sara Funaro le cui foto erano finite online insieme a quelle di altre donne, accompagnate da commenti sessisti e volgari.

L’intervista all’avvocato Marisa Marraffino

La Procura di Roma, dunque, ha aperto una maxi inchiesta, ma nelle ultime ore è emerso il coinvolgimento – come vittime – anche di minori. Urge, quindi, la raccomandazione di non pubblicare loro foto a sproposito da parte degli adulti. È così?

“La sovraesposizione dei minori è sempre da evitare. Lo aveva previsto già la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che vieta le interferenze illecite nella vita dei minorenni (compresa quella digitale), ma lo ribadisce anche il nostro codice civile e, soprattutto, lo pretenderebbe anche il buon senso”.

Come si possono togliere o rimuovere gli scatti finiti in rete, se non autorizzati?

“Se si tratta di immagini intime che riguardano minorenni la procedibilità del reato è d’ufficio, quindi i contenuti vengono immediatamente oscurati tramite i sequestri preventivi dei siti. Se si tratta di fotografie che ritraggono invece i nostri figli in situazioni pubbliche ordinarie (ad esempio saggi, recite, ecc.) e sono state pubblicate da altri possiamo chiedere loro di rimuoverle. Se, però, non dovessero farlo spontaneamente si può ricorrere anche al Tribunale oppure si può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. È bene ricordare sempre, comunque, che per pubblicare le fotografie dei propri figli minorenni sui social è necessario il consenso di entrambi i genitori“.

Con l’AI c’è anche il rischio di deep nude, quindi che “spogliano” i soggetti delle foto?

“Sì, questo riguarda sia i minorenni che gli adulti. Per i minorenni la legge punisce espressamente anche la pornografia minorile virtuale, realizzata con software manipolativi. Per gli adulti, invece, il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto revenge porn) non prevede l’ipotesi di contenuti creati con l’AI e su questo è urgente una riforma legislativa“.

Quindi riguardo l’AI, servono nuove leggi?

“Purtroppo ormai le vittime di questo tipo di reato sono demoralizzate. Alcuni video diffusi su piattaforme come Telegram possono avere anche milioni di visualizzazioni. Serve prevedere il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (appunto il revenge porn) anche con AI, ma serve soprattutto rendere le leggi esistenti applicabili in tempi rapidi. Occorre potenziare la collaborazione internazionale per i sequestri dei siti, rafforzare i sistemi di identificazione di chi registra un dominio ovunque nel mondo. I social network, poi, dovrebbero collaborare di più con le forze dell’ordine anche per reati come la diffamazione aggravata. Su questo con Terre des hommes da anni abbiamo presentato delle proposte di legge mirate. Il senso di impunità degli autori di questo reato aiuta la proliferazione di siti e gruppi sessisti”.

Quali sono le pene per chi manipola le foto, a insaputa dei titolari, come nel caso di deepfake o deep nude?

“Ad oggi per i deepfake o deep nude dipende: se si tratta di immagini di minorenni, chi li realizza rischia una pena da 4 a 8 anni. Se, invece, i soggetti sono dei maggiorenni, il revenge porn non prevede questa fattispecie. Si applica semmai il reato di trattamento illecito di dati (con pene da 1 a 3 anni) o eventuale diffamazione aggravata”.