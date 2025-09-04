Sito con video rubati scoperto nell'indagine sul caso di Stefano De Martino, immagini in vendita online

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un centro italiano di sicurezza informatica ha scoperto l’esistenza di un sito web, accessibile a chiunque, che raccoglieva video rubati da più di 2mila videocamere di sorveglianza installate all’interno di abitazioni private, studi medici e centri estetici. Numerosi i cittadini che, così come Stefano De Martino, sono stati vittime di sottrazione illecita e diffusione di immagini private.

Il caso di Stefano De Martino

Il conduttore Stefano De Martino, lo scorso 9 agosto, scoprì della presenza online di un suo video privato tramite la segnalazione di un follower.

Il video era stato carpito dal sistema di video sorveglianza dell’abitazione della fidanzata di De Martino, Caroline Tronelli.

Le immagini mostravano la coppia in atteggiamenti intimi. Il conduttore ha immediatamente sporto denuncia.

Sulla vicenda sono al lavoro la procura di Roma, per il reato di accesso abusivo al sistema informatico, e quella di Tempio Pausania, per la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

Un intero sito di video rubati

Dal caso di De Martino sono partite le indagini dei tecnici di Yarix, azienda di cybersicurezza di Treviso.

Gli esperti hanno eseguito lunghi approfondimenti che hanno portato alla scoperta di un intero portale dedicato a immagini rubate dalla videosorveglianza domestica.

A essere state hackerate sembrano essere 2000 videocamere, situate in abitazioni private, studi medici e centri estetici.

I video provengono da diversi Paesi tra cui Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina.

I filmati provenienti dall’Italia sono al momento circa 150. E si ipotizza la presenza di un vero e proprio business di siti di tale risma.

In vendita il controllo delle videocamere

Il portale si presenta come una specie di homepage di Google, con una barra di ricerca in cui rintracciare il contenuto desiderato.

Brevi estratti delle registrazioni sono visibili gratuitamente, è necessario pagare per visionare l’intero contenuto.

Le tariffe crescono con l’aumentare della popolarità e del numero di visualizzazioni del singolo video e oscillano tra i 9 e gli oltre 500 dollari.

In vendita anche l’accesso completo ai filmati di una singola camera e persino la possibilità di ottenerne il controllo.

Il sito è ospitato su un dominio registrato alle Isole Tonga, nell’Oceano Pacifico. La Polizia Postale sta conducendo approfondimenti.