Sito di video hard fake con Giorgia Meloni, Elly Schlein e Chiara Ferragni oscurato, piattaforma usava l'AI

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La polizia ha individuato e oscurato un sito che diffondeva video e immagini pornografiche false realizzate con l’intelligenza artificiale, utilizzando i volti di donne famose e comuni. Tra le vittime illustri figuravano anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e l’influencer Chiara Ferragni. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Roma e condotta dagli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale.

Cos’è il sito CFake oscurato dalla polizia

Al centro dell’inchiesta è finita ancora una volta la piattaforma “CFake”, portale che sfrutta la tecnologia dei deepfake per creare contenuti sessualmente espliciti senza il consenso delle persone ritratte.

Com’è noto, il sito era specializzato nella pubblicazione di immagini e video pornografici manipolati attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Il metodo “deepfake” era consolidato: venivano utilizzate fotografie reperite online per sovrapporre il volto delle vittime a corpi di altre persone, creando contenuti falsi ma estremamente realistici.

I contenuti fake erano messi a disposizione e raggiungibili anche da utenti italiani. Si tratta di migliaia e migliaia di contenuti che ritraevano donne famose e non famose in situazioni sessualmente esplicite, mai avvenute nella realtà.

Giorgia Meloni, Elly Schlein e Chiara Ferragni tra le vittime

Come accennato, tra i nomi più noti comparsi sulla piattaforma figuravano Giorgia Meloni, Elly Schlein e Chiara Ferragni, ma l’elenco delle persone coinvolte sarebbe molto più ampio.

Le indagini hanno evidenziato come il fenomeno non riguardasse soltanto personaggi pubblici. Nel vortice del deepfake sono finite anche professioniste, giornaliste, atlete, attrici e donne comuni, spesso ignare dell’utilizzo illecito delle proprie immagini.

123RF

Già nei mesi scorsi il caso CFake aveva attirato l’attenzione delle autorità italiane dopo la scoperta di centinaia di immagini e video fake diffusi online attraverso il portale. Tra le vittime note erano stati citati anche altri volti della politica, dello spettacolo e dello sport italiano.

Le indagini della Procura di Roma

L’oscuramento della piattaforma è giunto al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Gli investigatori hanno lavorato per individuare l’infrastruttura tecnologica utilizzata dal sito e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.

Uno degli aspetti più complessi dell’inchiesta riguarda la localizzazione dei server e dei soggetti coinvolti, che potrebbero trovarsi all’estero. Proprio la dimensione internazionale del fenomeno rende appunto difficile intervenire rapidamente contro queste piattaforme.

Come funzionano i deepfake a sfondo sessuale

Col termine deepfake si indicano solitamente contenuti creati tramite algoritmi di intelligenza artificiale in grado di generare immagini, audio e video apparentemente autentici.

Nel caso dei cosiddetti deepfake pornografici, il volto di una persona viene inserito artificialmente in contenuti sessualmente espliciti realizzati da altri soggetti. Il risultato può apparire estremamente realistico e generare gravi conseguenze per le vittime sul piano personale, professionale e reputazionale.

Negli ultimi anni il fenomeno è cresciuto rapidamente grazie alla diffusione di strumenti sempre più accessibili e alla capacità dei software di produrre immagini difficili da distinguere da quelle reali.