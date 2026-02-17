Situazione Cuba oggi, nella morsa di Trump col blocco carburante: "Nazione fallita", quanti italiani ci sono

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il blocco del carburante deciso da Trump ha peggiorato drasticamente la situazione a Cuba. Sull’isola sono a rischio i servizi essenziali a causa della mancanza di petrolio, diventata grave dopo lo stop alle esportazioni dal Venezuela imposto dagli Usa. Trump ha parlato di negoziati in corso con e ha definito Cuba “un Paese fallito”. Sull’isola sono presenti anche numerosi cittadini italiani.

Blocco carburante a Cuba, la situazione della sanità

Il governo di Cuba ha lanciato un allarme sanitario, affermando che oltre 32mila donne incinte sono a rischio come conseguenza diretta del blocco energetico imposto dagli Usa.

Il ministero della Sanità ha spiegato che la mancanza di carburante impedisce alle donne in stato di gravidanza di effettuare monitoraggi, test ed ecografie per valutare la salute del feto. Inoltre, l’allarme riguarda anche tutti i servizi vitali per malati di cancro e persone che necessitano di operazioni chirurgiche d’urgenza. Data la gravità della situazione energetica, i vescovi cubani hanno chiesto al Papa di rimandare la visita in programma questa settimana.

Perché Trump ha imposto il blocco delle forniture energetiche

A riprova delle pesanti difficoltà provocate a Cuba dal blocco dell’energia, le autorità hanno deciso di annullare il Festival del Habano, l’evento più prestigioso dedicato ai sigari cubani. Secondo le Nazioni Unite, Cuba rischia un vero e proprio collasso umanitario perché l’intero Paese rischia di bloccarsi per la mancanza di carburante.

La crisi cubana è peggiorata nel giro di poche settimane inseguito all’arresto di Nicolas Maduro in Venezuela. Gli Usa hanno imposto il blocco delle navi cariche di petrolio venezuelano che fino al blitz americano rifornivano l’isola e, per evitare ritorsioni, anche il Messico e altri partner commerciali di Cuba hanno dovuto bloccare le esportazioni. L’isola è così sempre più isolata e alcuni partner storici, come la Russia, hanno addirittura avviato il rimpatrio dei propri cittadini.

È sicuro andare a Cuba in questo momento?

Il Ministero degli Esteri italiano ha recentemente aggiornato la scheda dedicata a Cuba sul portale Viaggiare Sicuri. In primo piano c’è proprio la situazione energetica, con le misure decise dalle autorità per fronteggiare la crisi.

Come si legge nella scheda aggiornata all’11 febbraio, il funzionamento di alcuni ospedali pubblici è limitato. Le autorità hanno fatto sapere che le riserve di combustibile per gli aerei sono esaurite, mentre la benzina per le auto è stata razionata e non si possono acquistare più di 20 litri per volta. Inoltre, sono frequenti anche i black-out.

Quanti sono gli italiani a Cuba

A Cuba c’è una nutrita presenza di italiani. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat, e aggiornati al 31 dicembre 2025, sull’isola ci sono 3.962 cittadini italiani, di cui 2.011 uomini e 1.951 donne. Questi numeri sono riferiti solamente agli italiani che risiedono ufficialmente sull’isola e non tengono conto di coloro che si sono trasferiti lì senza spostare la residenza oppure degli italiani che trascorrono a Cuba parte dell’anno.