Sivert Bakken trovato morto con la maschera ipossica, cos'è l'apparecchio che riduce l'ossigeno e i rischi

Si accendono i riflettori sulla morte di Sivert Guttom Bakken, il biatleta norvegese deceduto durante il ritiro con i compagni in Trentino. Il 27enne soffriva di una pericardite, ma al momento del ritrovamento indossava una maschera ipossica, dispositivo usato dagli sportivi che permette di diminuire l’ossigeno in modo da allenare le capacità respiratorie in alta quota. Il corpo del campione di biathlon sarà sottoposto ad autopsia per chiarire le cause della sua morte.

Il ritrovamento di Sivert Bakken

L’atleta norvegese è stato trovato senza vita dai compagni mentre si trovava in ritiro con la nazionale, nell’Albergo Dolomiti del Passo di Lavazè, in val di Fiemme, Trentino Alto Adige.

A rivelare il ritrovamento della maschera ipossica indosso a Bakken è stata la Federazione norvegese di biathlon, che attraverso un comunicato ufficiale ha precisato di “non essere attualmente a conoscenza delle circostanze relative all’acquisizione e all’utilizzo di questa maschera“.

ANSA

Sivert Bakken durante il riscaldamento in una delle sue ultime gare, il 6 dicembre 2025

Chi era il campione di biathlon: il ritorno dopo la pericardite

Il 27enne soffriva di una pericardite che nel 2022 l’aveva costretto a interrompere una carriera in ascesa, subito dopo la vittoria della mass start della Coppa del Mondo di biathlon a Holmenkollen.

Al termine di due anni di stop era tornato nel giro della nazionale, partecipando il 19 dicembre alla sua ultima gara, la 10km sprint ad Annecy, in Francia.

La segretaria generale ad interim della sua federazione, Emilie Nordskar, ha parlato di “una situazione tragica con molti interrogativi irrisolti“, su cui le autorità dovranno fare luce.

Cos’è la maschera ipossica

Gli accertamenti saranno diretti proprio ad accertare che ruolo possa aver avuto nelle morte di Sivert Bakken la maschera ipossica con cui è stato trovato.

Nota con l’acronimo Etm (Elevation Training Mask) il dispositivo è utilizzato sempre più dagli sportivi per simulare l’altitudine, “aumentare la capacità polmonare e la resistenza in ipossia”, ovvero in carenza di ossigeno, come spiegato dallo stesso produttore.

La maschera permette di ridurre fino a 6-10 volte l’apporto di aria durante la respirazione, in modo da allenare le prestazioni ad alta quota: l’obiettivo sarebbe quello di rinforzare i muscoli respiratori, come il diaframma o quelli intercostali, oltre ad alzare i livelli di resistenza aerobica e anaerobica in condizioni di ipossia o di ipercapnia, cioè di aumento nel sangue dell’anidride carbonica.

Uno strumento su cui non mancano i dubbi dei ricercatori sia sull’efficacia che sui rischi: secondo il Department of Sports Science and Physical Education dell’University of Hong Kong, “indossare mascherine durante l’esercizio fisico ha un effetto modesto sui parametri fisiologici e psicologici, tra cui lo scambio di gas, la funzionalità polmonare e il disagio soggettivo negli individui sani e l’effetto complessivo sulle prestazioni fisiche pare minimo“.

Inoltre, la maschera ipossica “innalza il livello del battito cardiaco nella fase di recupero” come spiegano i ricercatori del Resistance Exercise, Physiology and Sport Laboratory di Collegeville negli Usa.