Skeye, l’intervista alla cantante: “Il successo è metà desiderio e metà paura, mi basta vivere di musica”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono notti in cui il silenzio non fa silenzio. Amplifica. Restituisce pensieri che durante il giorno sappiamo confondere con il rumore, rimette davanti agli occhi ciò che avevamo lasciato ai margini, trasforma una stanza in un luogo improvvisamente troppo piccolo. È dentro quello spazio sospeso, quando dormire dovrebbe significare spegnere e invece tutto sembra accendersi, che nasce ninnananna, il nuovo singolo di Skeye. Il titolo promette una carezza, ma la canzone sceglie di raccontare il suo contrario. La ninnananna di Maria Sara Costanzo, la venticinquenne che si cela dietro Skeye, non accompagna verso il sonno: è quel groviglio di pensieri che continua a parlare quando vorremmo soltanto smettere di ascoltarlo. L’ansia acquista quasi un corpo, diventa una presenza nella stanza, qualcosa con cui condividere forzatamente la notte. Skeyenon prova però a spiegarla, né a trasformarla in una dichiarazione programmatica. Fa quello che le viene più naturale: la mette in musica. Originaria di Castelforte, in provincia di Latina, e trasferitasi a Milano per inseguire una strada che aveva riconosciuto molto presto come propria, Skeye appartiene a una generazione di artisti per la quale le definizioni sembrano spesso arrivare dopo le canzoni. Nel suo suono convivono il pop elettronico degli inizi e una tensione sempre più evidente verso territori indie-folk, mentre alle spalle ci sono gli studi al CPM Music Institute, le finali al Festival di SanNolo, al Videofestival Live e al Tour Music Fest e il Premio Lunezia 2025 nella sezione Nuove Proposte, la recente esperienza a X Factor. Dopo Polaroid e Non ci credo +, ninnananna, ancora una volta prodotta da Marco Zangirolami ed edita da Pirames International, sembra però chiedere qualcosa di diverso: non soltanto di essere ascoltata, ma di avvicinarsi un po’ di più a chi l’ha scritta. Ed è forse da qui che vale la pena incontrare Skeye per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie: non dalla ricerca di una definizione già compiuta, ma da quella zona più fragile in cui una ragazza di ventisei anni prova a capire quanto di sé sia disposta a consegnare alle proprie canzoni. E quanto, attraverso quelle canzoni, riesca finalmente a dire ciò che a voce resta più difficile pronunciare.

ninnananna: che cosa rappresenta per lei questo brano?

“ninnananna è la prima canzone così intima che pubblico, quindi per me è quasi come una creatura. È un progetto al quale ho dedicato molto lavoro e in cui credo profondamente, sia dal punto di vista personale sia da quello professionale. A spingermi a scriverla è stata soprattutto la necessità di raccontare ciò che stavo vivendo. Dico sempre che non so parlare e che, proprio per questo, canto. Quando devo comunicare qualcosa o esprimere a qualcuno un sentimento, spesso riesco a farlo molto meglio attraverso le canzoni che a parole. In quel periodo stavo attraversando un momento difficile, segnato da molta ansia e paura, e scrivere questo brano mi ha aiutata. Credo che nella musica riesca a trovare un’immediatezza e una semplicità comunicativa che mi mancano quando parlo. Attraverso una canzone riesco a esprimere determinati pensieri e sentimenti con molta più facilità”.

È un rapporto con la musica che nasce molto presto? Quando ha capito che sarebbe diventata il suo linguaggio e che fare la cantante non era soltanto un desiderio infantile?

“La musica è entrata nella mia vita praticamente da subito. Ho fatto il mio primo saggio a tre anni: all’asilo cantavo Caro caro Gesù bambino. Ovviamente, a quell’età non potevo avere una reale consapevolezza di ciò che stessi facendo, anche se ricordo ancora la canzone. Poi hanno cominciato a chiedermi: «Che cosa vuoi fare da grande?», e ho sempre risposto: «La cantante». Non ho mai dato una risposta diversa. È sempre stato il percorso che desideravo intraprendere e, fin da piccola, ho saputo che era ciò che volevo fare. Non ho mai avuto dubbi. La musica mi dava soprattutto libertà. Mi permetteva di esprimermi e di andare, almeno con l’immaginazione, ovunque volessi. Penso soprattutto a quando avevo dodici anni: nella vita quotidiana avevo inevitabilmente dei limiti, mentre attraverso la musica potevo sentirmi libera. Per me è sempre stata una forma di libertà”.

Una libertà che, a un certo punto, l’ha portata anche lontano da casa. Quanto è stato difficile lasciare un piccolo paese in provincia di Latina per Milano? È stata soltanto una questione di opportunità o sentiva anche il bisogno di trovare un ambiente capace di comprendere maggiormente le sue aspirazioni?

“Non è stato affatto semplice. Vivo stabilmente a Milano dal 2022 ed è stata una scelta necessaria, ma anche molto sofferta. Allo stesso tempo, credo sia stata quella giusta. I miei genitori e la mia famiglia mi mancano ogni giorno, però mi piace vivere qui e mi rendo conto che, nel mio paese, non avrei avuto le stesse possibilità professionali che ho trovato a Milano. In parte avvertivo anche la sensazione che l’ambiente intorno a me non comprendesse fino in fondo ciò che volevo fare, ma non è mai stato un problema legato alla mia famiglia. I miei familiari mi hanno sempre sostenuta e hanno sempre creduto nel percorso che desideravo intraprendere, quindi questo aspetto non mi pesava particolarmente. Del resto, ho aspettato ventidue anni prima di andarmene: altrimenti, probabilmente, lo avrei fatto prima”.

Quando si racconta un trasferimento, si tende spesso a trasformarlo in una corsa verso la libertà, dimenticandone i sacrifici. In realtà, il suo primo incontro con Milano è stato molto più complicato. Che cosa è accaduto e che cosa è cambiato quando ha deciso di tornarci?

“La prima volta che mi sono trasferita a Milano è stata nel 2019. Ho frequentato per due anni il Conservatorio Verdi, poi ho deciso di lasciarlo perché non mi piaceva la direzione che stava prendendo il mio percorso. Inoltre, anche dal punto di vista personale e sociale, stavo molto male. Mi ero chiusa in me stessa e credo di aver attraversato un periodo di depressione durato alcuni mesi, più o meno da ottobre a febbraio. Di quei mesi non ricordo molto. Il mio primo approccio con Milano, quindi, è stato decisamente negativo. La seconda volta, invece, è stato tutto più semplice, anche perché ho iniziato a esibirmi in alcune serate e, grazie a quelle esperienze, ho conosciuto nuove persone e stretto delle amicizie. Adesso sto benissimo. La mia famiglia è giù e mi manca costantemente, ma qui sono riuscita a costruirmene un’altra, fatta di persone che sono entrate nella mia vita anche grazie alla musica. Per questo, oggi, tornare a Milano mi pesa molto meno rispetto al passato”.

Foto: Carolina Giordano / US: Parole e Dintorni

ninnananna dà un volto all’ansia. Oggi, riascoltandola, sente di essersi liberata almeno in parte da quell’ombra? E che cosa le genera maggiormente ansia?

“L’ansia torna. Non credo ci sia molto da fare: non scompare definitivamente e, quando si ripresenta, per me lo fa sempre nello stesso modo. Quindi, nei periodi in cui sto bene, posso dirle di averla superata; quando invece ritorna, devo ammettere che non è così. A generarmi maggiore ansia è la dipendenza da qualcun altro, in qualunque forma, anche emotiva. Se devo affrontare qualcosa di importante e il risultato non dipende da me, provo ansia. Conosco la cura e l’attenzione che dedico a ciò che faccio, mentre non posso sapere quanta ne mettano gli altri. Per questo l’indipendenza ha per me molti significati: riguarda la sfera economica, ma anche quella relazionale e sentimentale. Significa non dover chiedere il permesso prima di agire, ma poter decidere autonomamente. Vuol dire riuscire a conservare la propria libertà individuale anche all’interno di una relazione”.

Nel 2025 ha vinto il Premio Lunezia nella sezione Nuove Proposte. Un riconoscimento del genere non cambia magicamente la vita da un giorno all’altro, ma può modificare il modo in cui si guarda a se stessi. Che cosa le ha lasciato? E quali capacità oggi riesce finalmente a riconoscersi?

“Sicuramente permette di acquisire una consapevolezza maggiore. Concretamente, da un giorno all’altro non cambia nulla, ma si diventa più consapevoli di ciò che si può fare, delle proprie capacità e del proprio modo di cantare e scrivere. Da questo punto di vista aiuta molto, perché rafforza l’autostima. Una qualità che mi riconosco è la capacità di cogliere l’ispirazione quando arriva. Anche se succede alle tre di notte e sono stanchissima, mi metto comunque a scrivere. Credo sia uno dei miei punti di forza. L’ispirazione può nascere davvero da qualsiasi stimolo. L’altra notte, per esempio, ho sognato una canzone e non l’ho trascritta perché, mentre dormivo, non mi rendevo conto che fosse un sogno. Quando mi sono svegliata mi sono maledetta! Era anche carina: aveva un arrangiamento vocale che, rielaborato secondo il mio gusto, avrebbe potuto funzionare molto bene”.

Se dovesse scegliere una sola Polaroid, così si intitola anche il suo primo singolo, capace di raccontare Skeye fino a oggi, quale sceglierebbe?

“Scrivo soprattutto in maniera autobiografica. Mi è capitato di farlo anche dalla prospettiva di altre persone, ma la mia scrittura nasce principalmente dalle esperienze personali. Se dovessi scegliere una Polaroid, prenderei una foto di quando avevo, credo, uno o due anni. È una vera Polaroid che ritrae me e la mia famiglia: mio fratello ride, mia madre mi guarda un po’ preoccupata e mio padre mi fa assaggiare lo spumante. Papà aveva già capito tutto, mamma era già leggermente in apprensione e mio fratello se la rideva. In fondo, quella foto rappresenta piuttosto bene la mia vita”.

Dopo Polaroid è arrivata Non ci credo +. Giochiamo allora con quel titolo: a che cosa non crede più, oggi?

“Non credo più alle bugie, alle manipolazioni e alle false promesse. Appartengono spesso a una categoria ben precisa di persone e, dopo aver imparato a riconoscerle, si capisce con chi si ha a che fare. Nel mondo della musica può capitare di essere presi in giro. Si sprecano tempo, energie, denaro e persino sentimenti. Alla fine può sembrare che non rimanga nulla, ma resta la consapevolezza maturata attraverso quell’esperienza, e credo sia importante. Da una di quelle situazioni, comunque, ne è nata un’altra che mi ha permesso di proseguire il mio percorso. C’è stato, quindi, anche un incontro positivo”.

Ambizione, determinazione e successo: che rapporto ha con queste tre parole?

“Sono una persona molto ambiziosa, altrimenti probabilmente non vorrei fare questo mestiere. La determinazione, invece, è più altalenante: a volte mi manca, mentre in altri momenti sento di poter essere estremamente determinata. Il successo, per me, è per metà desiderio e per metà paura. Non so se riuscirò a raggiungerlo e lo desidero molto, ma allo stesso tempo mi domando come sarei in grado di gestirlo. Spero bene, perché avere successo a ventisei anni non equivale ad averlo a sedici: lo si affronta con una maturità e una consapevolezza diverse. Allo stesso tempo, si sentono molte storie su ciò che può comportare, quindi credo sia necessario procedere con cautela e avere accanto una squadra solida. Anche se il successo non dovesse arrivare, mi basterebbe riuscire a vivere di musica”.

Ha accostato due parole apparentemente opposte: desiderio e paura. Se usciamo per un momento dalla musica, qual è oggi la sua paura più grande e quale, invece, il suo desiderio più grande?

“La mia paura più grande è rimanere completamente sola. Non mi riferisco alla sfera sentimentale, ma ai miei affetti: temo di ritrovarmi un giorno senza le persone con cui sono nata e cresciuta. È questa la paura che sento maggiormente. Il mio desiderio più grande, invece, glielo confesso con un po’ di leggerezza: incontrare Harry Styles. Lo sogno dal 2010”.

Harry Styles è mai entrato anche nella sua musica? Se dovesse invece indicare l’artista che ha influenzato più profondamente il suo modo di scrivere e di ricercare un suono, quale nome farebbe?

“Harry Styles è entrato in Non ci credo +, soprattutto a livello sonoro. E continuo a sperare di incontrarlo, ogni giorno della mia vita. Se invece dovessi indicare un artista che ha influenzato profondamente la mia musica, direi Bon Iver, perché sono partita dal pop elettronico e, gradualmente, mi sto avvicinando sempre di più all’indie-folk. ninnananna rappresenta un primo passo in questa direzione, ma solo in parte: arriveranno altri brani in cui questa influenza sarà molto più evidente”.

Che cosa significa consegnare agli altri una canzone così personale? Qual è il giudizio che non vorrebbe mai ricevere su ninnananna e che cosa spera, invece, che arrivi davvero a chi la ascolterà?

“È un po’ come quando si ha un figlio: si aspetta che cresca, poi lo si lascia andare nel mondo senza sapere che cosa accadrà. Naturalmente è un paragone volutamente esasperato per spiegare ciò che si prova con una canzone: non è davvero la stessa esperienza. Ciò che non vorrei ricevere è una critica priva di motivazioni. Per esempio, qualcuno che si limitasse a dire: «È brutta». Posso accettare un giudizio negativo, ma vorrei capirne le ragioni. Una critica del genere, invece, mi darebbe fastidio. Prima di tutto spero che ninnananna piaccia, perché è diversa rispetto a ciò che ho realizzato finora. Mi auguro che le persone apprezzino anche questo cambio di direzione e la novità che ho introdotto nella mia musica. In definitiva, spero che venga riconosciuto il lavoro che c’è dietro questo brano”.

Questo cambiamento di rotta è un atto di ribellione oppure una ricerca di se stessa? E che cosa sente di dover ancora trovare?

“È assolutamente una ricerca, non un atto di ribellione. Per quanto riguarda me stessa, sento di aver raggiunto un buon equilibrio. Se invece parliamo delle mie aspirazioni, mi piacerebbe riuscire a lavorare nella musica a tutto tondo. Credo sia l’unico tassello che ancora mi manca. Per il resto, sto molto bene”.

In questa ricerca, quanto è stato importante Marco Zangirolami, che ha prodotto anche ninnananna?

“È stato fondamentale. Marco è una persona della quale mi fido completamente. Quando ho una canzone, posso averla arrangiata personalmente oppure essere partita da una base trovata su YouTube e averci lavorato sopra. Quando gliela affido, gli dico sempre: «Marco, tieni, fai quello che vuoi». Naturalmente, se ho già realizzato una pre-produzione che mi convince, come è accaduto altre volte, manteniamo alcuni elementi e ne aggiungiamo di nuovi. In ogni caso, mi fido molto del suo lavoro. Ogni volta che mi manda un progetto, già al primo ascolto penso: «Cavolo, hai capito esattamente quello che volevo». Credo di aver compreso quale direzione voglio seguire, soprattutto dal punto di vista del genere musicale. Anche nella vita ho le idee abbastanza chiare: bisogna soltanto sperare che le circostanze collaborino.”

Se è importante che le circostanze collaborino, la prima scelta resta comunque la propria. Qual è quella di cui oggi va maggiormente fiera?

“In questo momento direi l’iscrizione al CPM, perché mi sta dando molto sia dal punto di vista musicale sia personale. Mi permette di essere immersa nella musica ogni giorno ed è proprio ciò che desideravo. Mi sembra di vivere dentro Camp Rock, con la differenza che dura tutto l’anno, quindi è bellissimo. Lì non c’era Harry Styles ma Nick Jonas e… mi piaceva anche lui (ride, ndr)”.