Skipper Giovanni Marchionni morto sullo yacht, l'autopsia non chiarisce le cause del decesso: il punto

Resta ancora da chiarire come è morto Giovanni Marchionni, il giovane skipper campano trovato senza vita a bordo di uno yacht in Sardegna. L’autopsia non ha infatti risolto il giallo: il 21enne è morto per un arresto cardiocircolatorio, ma non è chiaro cosa lo abbia provocato. Bisognerà quindi attendere ulteriori e più approfonditi esami per chiarire le cause del decesso.

Giovanni Marchionni, i risultati dell’autopsia

L’autopsia effettuata sul corpo di Giovanni Marchionni non ha chiarito appieno le cause del decesso del 21enne di Bacoli (Napoli), trovato morto la mattina dell’8 agosto a bordo di uno yacht ormeggiato al porticciolo della Marina di Portisco, a Olbia.

L’esame disposto dalla Procura di Tempio Pausania è stato eseguito nella giornata di mercoledì 13 agosto all’Istituto di medicina legale di Sassari, alla presenza dei consulenti di parte.

Giovanni Marchionni aveva iniziato a lavorare come skipper da pochi mesi

Dai primi risultati dell’autopsia, riporta L’Unione Sarda, è emerso che il giovane skipper sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio.

Non è stato però accertato cosa l’abbia provocato e se il decesso sia imputabile alle esalazioni tossiche provenienti dal wc chimico o dalle batterie presenti nell’imbarcazione, come ipotizzato dopo i primi rilievi.

Per capire come è morto il 21enne saranno necessari gli esami tossicologici e istologici sui tessuti prelevati dal medico legale: la relazione finale con i risultati dell’autopsia sarà depositata in Procura tra 2-3 mesi.

Morto sullo yacht da molte ore

Dall’esame condotto dal medico legale è emerso che Marchionni era morto da parecchie ore quando lo hanno trovato nella cabina di prua della barca la mattina dell’8 agosto.

Delle indagini e dei risultati dell’autopsia ha parlato anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che sta seguendo da vicino il caso di Giovanni Marchionni.

“Si è accertato che Giovanni non aveva assunto nessun tipo di stupefacente. E si è accertato che era un ragazzo sano”, ha scritto sulla pagina Facebook del Comune.

“Ci costituiremo parte civile – ha aggiunto – nell’eventuale processo che si svolgerà per individuare le responsabilità di questa tragedia. È una decisione che ho assunto per dare voce alla nostra comunità che chiede verità, che è al fianco della famiglia”.

I funerali a Ferragosto a Bacoli

Intanto sono stati fissati i funerali di Giovanni Marchionni: si terranno venerdì 15 agosto a Bacoli, la cittadina dei Campi Flegrei della quale era originario.

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, annullando tutti gli eventi in programma in città per Ferragosto.