Slitta ancora la partenza di Global Sumud Flotilla dalla Sicilia, nipote di Mandela pronto a salpare da Tunisi

La partenza delle navi della Global Sumud Flotilla da Catania è stata ancora posticipata, le imbarcazioni non salperanno il 7 settembre 2025 alla volta di Gaza perché “la missione è globale, non nazionale”, ha spiegato la portavoce dell’iniziativa per l’Italia Maria Elena Delia. Si attende che anche le barche da Tunisi siano pronte a mettersi in viaggio.

Perché è stata rimandata la partenza della Global Sumud Flotilla da Catania

“Le partenze dalla Sicilia non possono essere scollegate al resto, ma avverranno in concerto con il resto della Global Sumud Flotilla. Non possiamo indicare con esattezza una data di partenza, ma questa avverrà solo quando le barche saranno salpate da Tunisi”, ha chiarito in un comunicato la portavoce Maria Elena Delia.

La Flotilla siciliana sarebbe dovuta salpare dai porti di Catania e Siracusa prima il 4 settembre e poi il 7 settembre 2025.

Barche della Global Sumud Flotilla a Barcellona

La data è stata ulteriormente spostata a causa dei ritardi delle imbarcazioni spagnole, partite e costrette a rientrare nel porto a causa dal maltempo.

Per seguire la traiettoria di queste ultime navi, si può visionare il sistema di tracciamento dal vivo disponibile su globalsumudflotilla.org.

Il nipote di Mandela sulle navi da Tunisi

A bordo di una delle imbarcazioni in partenza dall’Africa ci sarà anche Mandla Mandela, uno dei nipoti del leggendario attivista ed ex presidente del Sudafrica Nelson Mandela.

“Come delegazione sudafricana, abbiamo scelto in particolare di unirci alla Global Sumud Flotilla qui in Tunisia, da un punto di vista africano, per dire che l’Africa è parte di questa lotta”, ha raccontato Mandla ai media locali.

Domenica 7 settembre 2025 dovrebbe partire la Maghreb Sumud Flotilla, nella speranza di potersi congiungere presto agli altri contingenti diretti verso Gaza.

Appuntamenti confermati il 7 settembre 2025

Nonostante il rinvio delle partenze siciliane, restano confermate le iniziative collaterali collegate, a partire dall’appuntamento di domenica 7 settembre a Roma.

Si tratta di una mobilitazione nazionale nella Capitale, con fiaccolata prevista in partenza alle 19 da Piazza Vittorio fino a Piramide. Gli organizzatori ci hanno tenuto a ricordare che anche in questa occasione, come nelle precedenti e nelle prossime, sono vietate “bandiere, vessilli o altri simboli di appartenenza a gruppi o partiti politici”.

L’idea è quella di una manifestazione il più possibile spontanea e scevra dalle ideologie, fanno sapere i promotori, che si aspettano “un elevato livello di partecipazione popolare, comprendente personalità dello spettacolo, rappresentanze politiche, associazionistiche e sociali”, con tanto di proiezioni e musica dal vivo.