Slitta l'accordo sul Mercosur e Giorgia Meloni prende tempo, i timori e i possibili vantaggi per l'Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sul Mercosur l’Italia prende tempo: Giorgia Meloni, secondo una nota di Palazzo Chigi, dice che il governo è pronto a firmare l’accordo quando arriveranno risposte e salvaguardie per gli agricoltori, legate alla Commissione Ue. L’intesa promette vantaggi per l’industria e parte dell’export, ma resta il timore di concorrenza sui prodotti agricoli.

Cos’è il Mercosur e perché l’accordo conta per l’Europa

Il Mercosur è un blocco economico sudamericano nato nel 1991 e composto, nella sua forma storica, da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

L’Unione europea discute da anni un accordo di libero scambio con questi Paesi, considerato strategico perché amplierebbe l’accesso a un mercato molto grande e rafforzerebbe il profilo dell’Europa come partner commerciale affidabile, come richiamato dal commissario europeo al Commercio Maroš Šefcovic in un’intervista citata dal Corriere della Sera.

ANSA È slittato l’accordo Mercosur-Ue: Giorgia Meloni prende tempo e chiede garanzie

Secondo le ricostruzioni, la firma prevista per il 20 dicembre sarebbe stata legata al via libera politico dei governi Ue. Senza una decisione degli Stati membri, il passaggio formale slitta e il negoziato resta esposto alle tensioni tra i Paesi favorevoli e quelli più prudenti.

Perché Giorgia Meloni prende tempo sull’accordo

Il punto principale, per l’Italia, riguarda le garanzie richieste dal settore agricolo. In una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo un colloquio telefonico con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il governo ha fatto sapere di essere “pronto a sottoscrivere l’intesa non appena verranno fornite le risposte necessarie agli agricoltori”.

L’esecutivo ha inoltre voluto precisare che tali risposte dipendono dalle decisioni della Commissione europea e “possono essere definite in tempi brevi”.

La posizione descrive quindi un “sì condizionato”: l’Italia non chiude la porta, ma collega il via libera a salvaguardie operative. Il rinvio viene letto anche come tentativo di evitare che si formi una minoranza di blocco in sede europea, scenario che renderebbe più difficile arrivare alla firma.

Timori e possibili vantaggi per l’Italia

Il nodo dei timori è la concorrenza di prodotti agricoli sudamericani su comparti considerati sensibili, a partire da carne bovina, pollame e zucchero, con la preoccupazione che entrino sul mercato europeo beni percepiti come meno allineati agli standard Ue.

Dall’altra parte, l’accordo viene descritto come un possibile vantaggio per l’industria europea, grazie alla riduzione di dazi oggi elevati su macchinari, auto, chimica e farmaceutica.

Per l’Italia ci sarebbero opportunità soprattutto per la meccanica e alcuni settori manifatturieri, mentre sull’agroalimentare la Commissione europea indica benefici per prodotti di qualità (come vini e formaggi) e per la tutela di numerose indicazioni geografiche.

La scelta politica, quindi, si gioca sul bilanciamento tra aperture commerciali e misure di protezione, con il governo che chiede tempo per ottenere garanzie prima di sciogliere la riserva.