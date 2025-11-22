Slitta l'annuncio dei cantanti big in gara a Sanremo 2026 dopo la morte di Ornella Vanoni, la scelta di Conti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Slitta l’annuncio dei cantanti ‘big‘ in gara al Festival di Sanremo 2026. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore della kermesse, Carlo Conti, spiegando che la lista degli artisti non sarà diramata domenica 23 novembre. La comunicazione, per rispetto alla scomparsa di Ornella Vanoni, è stata spostata di una settimana. Appuntamento quindi per domenica 30 novembre, al Tg1 delle 13:30.

Cantanti al Festival di Sanremo, slitta l’annuncio per rispetto a Ornella Vanoni

Carlo Conti, intervenuto sul palco del Vanity Fair Stories, ha spiegato di aver scelto di far slittare di sette giorni l’annuncio dei big che calcheranno l’Ariston il prossimo febbraio. La decisione è stata presa nel rispetto della memoria di Ornella Vanoni.

“Avevo in mente di andare domani al Tg1 per dire il cast di Sanremo, mi sembra più rispettoso far slittare l’annuncio alla prossima settimana”, ha dichiarato il conduttore toscano, in riferimento alla scomparsa della leggendaria cantante milanese.

ANSA Carlo Conti

La comunicazione del direttore artistico del Festival è stata accolta da un grande applauso delle persone presenti all’evento, le quali hanno apprezzato il gesto nei confronti di Ornella Vanoni.

Perché Carlo Conti ha spostato l’annuncio dei big in gara

Saggiamente, Conti ha fatto slittare l’annuncio dei big ‘sanremesi’ così da non togliere attenzione a un momento di cordoglio nazionale per la morte dell’icona della musica italiana, deceduta nella serata di venerdì 21 novembre a causa di un arresto cardiaco.

Vanoni si è spenta a 91 anni nella sua abitazione. All’arrivo dei soccorsi, già non c’era più nulla da fare.

Quanti artisti parteciperanno a Sanremo? I ripensamenti del direttore artistico

Quanti cantanti big gareggeranno al Festival? Inizialmente Conti aveva dichiarato di voler ammettere alla competizione 26 artisti. Nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani, però, il conduttore ha anticipato che probabilmente rivedrà la decisione, aumentando di 2 o addirittura di 4 il numero dei musicisti.

“Non credo di riuscire a stare nei 26 Big come richiesto dal regolamento, ma di arrivare a 28. O anche a 30″, aveva spiegato il direttore artistico di Sanremo.

Si ricorda che il Festival sarà trasmesso su Rai Uno. Le danze verranno aperte martedì 24 febbraio e si chiuderanno sabato 28, quando sarà proclamato l’artista vincitore.