Slogan transgender sulle munizioni del killer di Charlie Kirk, il "legame" con le ultime parole dell'attivista

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’Fbi ha ritrovato un fucile che potrebbe essere l’arma usata per uccidere Charlie Kirk. Si tratta di un’arma militare molto utilizzata anche dai cacciatori negli Usa. All’interno del fucile c’erano ancora alcuni bossoli inesplosi. Su di essi sarebbero state rinvenute scritte con slogan antifascisti e di sostegno alle persone transgender.

Trovato il fucile con cui sarebbe stato ucciso Charlie Kirk

In un comunicato ufficiale, l’Fbi ha dichiarato di aver ritrovato un fucile in un’area boschiva nei pressi della Utah Valley University, dove Charlie Kirk è stato ucciso nella giornata di ieri 10 settembre.

Il fucile sarebbe un vecchio fucile Mauser calibro 30-06, un’arma da guerra ormai superata ma diventata molto popolare tra i cacciatori negli Usa.

ANSA Fiori in memoria di Charlie Kirk

Secondo la polizia è probabile che si tratti dell’arma utilizzata dall’assassino di Charlie Kirk, attivista di estrema destra molto vicino a Donald Trump.

Le iscrizioni sulle munizioni del fucile

Il fucile è stato ritrovato avvolto in un asciugamano, con una cartuccia usata ancora in canna e tre altre munizioni inesplose.

Su tutte le munizioni, sia quella usata, sia quelle inesplose, sarebbero state rinvenute alcune scritte. Il quotidiano conservatore The Wall Street Journal riporta che si tratterebbe di slogan antifascisti e legati al sostegno per le persone transgender.

Oltre al fucile, gli investigatori hanno trovato nei boschi circostanti anche alcune impronte che potrebbero aiutare a rintracciare il killer.

Di cosa stava parlando Kirk quando è stato ucciso

Gli slogan ritrovati sulle cartucce del fucile che potrebbe essere stato utilizzato per uccidere Kirk riguardano in parte lo stesso argomento di cui il 31enne attivista di estrema destra stava parlando quando è stato ucciso.

Uno dei suoi interlocutori gli aveva infatti chiesto se sapesse quante persone transgender sono state uccise in omicidi di massa negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti. Kirk aveva rapidamente risposto “Troppe”, prima di passare alla domanda successiva.

Domanda a cui non ha avuto il tempo di rispondere per intero. Interpellato su quanti stragisti fossero stati registrati negli ultimi 10 anni nel Paese, Kirk aveva chiesto una precisazione. Pochi attimi dopo è stato raggiunto dal proiettile che lo ha ucciso.