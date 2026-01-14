Smaltimento irregolare di rifiuti e incendio pericoloso di scarti a Boville Ernica vicino Frosinone, 2 denunce
Due persone denunciate a Boville Ernica per combustione e gestione illecita di rifiuti: rogo spento dai Carabinieri in un piazzale edile.
Due persone sono state denunciate per combustione illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti a Boville Ernica, Frosinone, dove i Carabinieri hanno scoperto un rogo di materiali di scarto in un piazzale edile. I fatti sono stati accertati durante un’attività investigativa che ha portato all’identificazione di una 59enne e di un operaio 44enne, sorpresi mentre si trovavano nell’area interessata dall’incendio.
Combustione illecita vicino Frosinone
L’operazione è scaturita da un’attività d’indagine mirata a individuare i responsabili della gestione illecita di rifiuti e della loro combustione non autorizzata.
L’obiettivo era quello di smaltire materiali di scarto provenienti da cantieri, tra cui inerti, polistirolo, cartongesso, plastica e legno.
Il luogo dell’intervento
L’intervento si è svolto all’interno di un piazzale recintato di circa 1000 metri quadrati, situato a Boville Ernica in provincia di Frosinone.
Qui i militari hanno sorpreso i due indagati mentre accedevano all’area dove era in corso un incendio su un cumulo di materiali plastici e legnosi. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti per spegnere il rogo, evitando così ulteriori conseguenze ambientali.
I soggetti coinvolti
Le persone denunciate sono una donna di 59 anni residente a Torrice, amministratrice di una società, e un operaio di 44 anni di origini albanesi.
Entrambi sono stati identificati sul posto dai Carabinieri e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per i reati contestati.
Ai due viene contestata la combustione illecita di rifiuti e la gestione illecita di rifiuti, reati che prevedono sanzioni severe in materia ambientale.
L’episodio ha messo in evidenza i rischi legati allo smaltimento irregolare dei rifiuti da cantiere e alla loro combustione, pratiche che possono avere gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di interrompere il rogo e di avviare le procedure legali nei confronti dei presunti responsabili.
L’area interessata dall’episodio si trova nel territorio di Boville Ernica, Frosinone, una zona dove la presenza di cantieri e attività edili rende particolarmente importante il controllo sullo smaltimento dei materiali di scarto.
Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per prevenire e contrastare fenomeni di gestione illecita di rifiuti e altre pratiche dannose per l’ambiente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.