Due persone sono state denunciate per combustione illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti a Boville Ernica, Frosinone, dove i Carabinieri hanno scoperto un rogo di materiali di scarto in un piazzale edile. I fatti sono stati accertati durante un’attività investigativa che ha portato all’identificazione di una 59enne e di un operaio 44enne, sorpresi mentre si trovavano nell’area interessata dall’incendio.

Combustione illecita vicino Frosinone

L’operazione è scaturita da un’attività d’indagine mirata a individuare i responsabili della gestione illecita di rifiuti e della loro combustione non autorizzata.

L’obiettivo era quello di smaltire materiali di scarto provenienti da cantieri, tra cui inerti, polistirolo, cartongesso, plastica e legno.

Il luogo dell’intervento

L’intervento si è svolto all’interno di un piazzale recintato di circa 1000 metri quadrati, situato a Boville Ernica in provincia di Frosinone.

Qui i militari hanno sorpreso i due indagati mentre accedevano all’area dove era in corso un incendio su un cumulo di materiali plastici e legnosi. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti per spegnere il rogo, evitando così ulteriori conseguenze ambientali.

I soggetti coinvolti

Le persone denunciate sono una donna di 59 anni residente a Torrice, amministratrice di una società, e un operaio di 44 anni di origini albanesi.

Entrambi sono stati identificati sul posto dai Carabinieri e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per i reati contestati.

Ai due viene contestata la combustione illecita di rifiuti e la gestione illecita di rifiuti, reati che prevedono sanzioni severe in materia ambientale.

L’episodio ha messo in evidenza i rischi legati allo smaltimento irregolare dei rifiuti da cantiere e alla loro combustione, pratiche che possono avere gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di interrompere il rogo e di avviare le procedure legali nei confronti dei presunti responsabili.

L’area interessata dall’episodio si trova nel territorio di Boville Ernica, Frosinone, una zona dove la presenza di cantieri e attività edili rende particolarmente importante il controllo sullo smaltimento dei materiali di scarto.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per prevenire e contrastare fenomeni di gestione illecita di rifiuti e altre pratiche dannose per l’ambiente.

IPA