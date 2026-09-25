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Otto fermi e altrettante misure cautelari in carcere, questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine nella provincia di Foggia, dove un gruppo criminale è stato accusato di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture rubate. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata eseguita il 22 settembre 2026, mentre il 24 settembre il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.

Le indagini per ricettazione a Foggia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha permesso di delineare un quadro indiziario significativo sull’operato di una presunta organizzazione criminale attiva nella provincia di Foggia.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire le diverse fasi dell’attività illecita, che avrebbe avuto come fulcro la ricettazione e il riciclaggio di veicoli provento di furto.

Il modus operandi della banda

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe operato attraverso una filiera ben strutturata. Le autovetture rubate venivano inizialmente movimentate e occultate in luoghi sicuri.

Successivamente, i veicoli sarebbero stati smontati in siti appositamente predisposti, dove le componenti venivano stoccate per essere poi commercializzate. Le scocche delle auto, invece, sarebbero state distrutte e compattate, così da eliminare ogni elemento identificativo e rendere più difficile la tracciabilità dei mezzi.

L’operazione e i provvedimenti adottati

L’esecuzione dei provvedimenti è stata affidata alla Sezione Polizia Stradale di Foggia, sotto la supervisione del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia.

All’operazione hanno collaborato anche altri reparti della Polizia di Stato, i Carabinieri del NIPAAF di Foggia e la Polizia Municipale di Foggia. Il 22 settembre 2026 sono stati eseguiti otto fermi nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, nell’associazione per delinquere. Due giorni dopo, il 24 settembre, il GIP ha convalidato i fermi e disposto la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati.

Le accuse e le fasi dell’attività illecita

Le accuse mosse agli indagati riguardano la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture rubate.

L’attività criminale, secondo l’ipotesi investigativa, si articolava in più fasi: dalla movimentazione e occultamento dei veicoli, allo smontaggio presso siti dedicati, fino allo stoccaggio delle componenti e alla distruzione delle scocche. Questo modus operandi avrebbe permesso al gruppo di commercializzare le parti di ricambio e di ostacolare l’identificazione dei mezzi sottratti.

IPA