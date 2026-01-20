Smantellata a Reggio Emilia un'organizzazione di matrice albanese dedita al narcotraffico, il video
Arrestati nove membri di un'organizzazione albanese dedita al narcotraffico in operazione internazionale.
Un’organizzazione criminale di matrice albanese dedita al narcotraffico è stata smantellata dalla polizia di Reggio Emilia, che dalle prime luci dell’alba sta dando esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove persone indagate per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti e le perquisizioni, oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania.
