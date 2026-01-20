Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’organizzazione criminale di matrice albanese dedita al narcotraffico è stata smantellata dalla polizia di Reggio Emilia, che dalle prime luci dell’alba sta dando esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove persone indagate per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti e le perquisizioni, oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania.