Smantellata a Roma una "filiera della droga" con tanto di pusher e vedette, il video dell'operazione
Polizia smantella rete di spaccio a Roma: quattro arresti per detenzione di droga e spaccio
È scattato a metà mattina un blitz della polizia che ha sorpreso in flagranza due coppie, ciascuna composta da pusher e vedetta, ora gravemente indiziate del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dalle attività di osservazione pianificate dagli investigatori è emersa una struttura funzionale e ripetitiva, costruita su una “filiera” a due. Le vedette, posizionate in punti nevralgici, monitoravano l’area circostante, pronte ad intercettare eventuali presenze “sospette” e a convogliare i clienti verso il pusher incaricato della vendita, a sua volta posizionato in penombra e con la droga a portata di mano per concludere la consegna in modo rapido. Complessivamente gli agenti hanno sequestrato circa 50 grammi tra cocaina, oltre a circa 1400 euro in contanti suddivisi in banconote da piccolo e medio taglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.