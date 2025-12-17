Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei arresti e ingenti somme di denaro sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Vercelli contro un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento della prostituzione. L’indagine, scattata dopo la segnalazione di movimenti sospetti in un appartamento della provincia, ha portato alla luce una rete che gestiva diverse case di appuntamento tra Vercelli, Casal Monferrato, Alessandria e Asti.

Operazione coordinata dalla Squadra mobile di Vercelli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti dagli agenti della Squadra mobile di Vercelli, con il supporto delle unità cinofile e delle Squadre mobili di altre province piemontesi. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione che indicava attività sospette in un appartamento situato nella provincia di Vercelli.

Indagini e ricostruzione della rete criminale

Le indagini hanno permesso agli investigatori di ricostruire l’intera struttura dell’organizzazione criminale. Gli agenti hanno scoperto che il gruppo gestiva numerose case di appuntamento distribuite tra Vercelli, Casal Monferrato, Alessandria e Asti. L’attività illecita era finalizzata al favoreggiamento della prostituzione, con un sistema ben organizzato che coinvolgeva più immobili e diversi soggetti.

Perquisizioni e sequestri di denaro

Durante le perquisizioni effettuate all’interno degli appartamenti e di altri immobili riconducibili agli indagati, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato quasi 20mila euro. Ulteriori somme di denaro sono state trovate in possesso del principale indagato, al quale è stato anche sequestrato un conto bancario contenente oltre 60mila euro. Questi sequestri rappresentano un duro colpo alle finanze dell’organizzazione criminale.

Espulsioni e nazionalità delle persone coinvolte

All’interno delle strutture utilizzate per l’attività illecita, la polizia ha identificato diverse donne di nazionalità cinese. Per cinque di loro è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Questo intervento si inserisce nell’ambito delle misure adottate per contrastare il favoreggiamento della prostituzione e tutelare le persone coinvolte.

IPA