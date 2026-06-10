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12 arresti, questo il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato che ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata in rapine a mano armata ai danni di banche e uffici postali a Caserta. L’indagine, coordinata dalla procura del tribunale di Napoli Nord, ha portato all’esecuzione di 7 misure cautelari in carcere e 5 agli arresti domiciliari nei confronti dei membri della banda, che agivano introducendosi nei caveaux attraverso tunnel scavati nella rete fognaria cittadina.

L’operazione a Caserta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la rapina avvenuta il 16 gennaio 2023 presso la Banca Popolare di Milano a Giugliano in Campania.

In quell’occasione, alcuni individui con il volto coperto e armati sono riusciti a penetrare all’interno dell’istituto di credito sbucando direttamente dal pavimento, attraverso un foro di 40-50 centimetri collegato alle fogne cittadine. Gli investigatori hanno inizialmente concentrato le loro attenzioni sui cosiddetti “pali”, ovvero i complici rimasti all’esterno a fare da vedetta, riuscendo così a ricostruire l’intera struttura organizzativa del gruppo criminale.

Il modus operandi: tunnel e equipaggiamento professionale

L’organizzazione si distingueva per l’utilizzo di tute integrali, mascherine, cappucci e guanti di gomma, strumenti scelti per evitare di lasciare tracce durante le rapine. La banda si muoveva dal sottosuolo, scavando cunicoli nella rete fognaria fino a raggiungere i caveaux delle banche e degli uffici postali.

Le indagini hanno permesso di accertare che il “colpo” a Giugliano in Campania non era un episodio isolato: il gruppo aveva già pianificato e tentato altre due rapine con la stessa tecnica del “buco”, prendendo di mira gli uffici postali di Giugliano in Campania e Villaricca, entrambi nella provincia napoletana.

Ruoli definiti e conoscenze tecniche

Le indagini hanno fatto emergere una rigida spartizione dei ruoli all’interno della banda. Ogni componente aveva compiti precisi, dalla sorveglianza esterna all’esecuzione materiale delle rapine, fino alla gestione delle vie di fuga.

Il gruppo, oltre a disporre di un equipaggiamento da veri professionisti, poteva contare su una profonda conoscenza del sottosuolo cittadino e delle tecniche di scavo, elementi che hanno reso particolarmente difficoltoso il lavoro degli investigatori.

Le accuse e i dettagli dell’operazione

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alle rapine a mano armata e di detenzione abusiva di armi da guerra. L’operazione che ha portato agli arresti si è svolta con il supporto dei poliziotti dei commissariati della provincia di Caserta, dei reparti Prevenzione Crimine, delle squadre cinofile e di un elicottero della Polizia di Stato.

Grazie a intercettazioni telefoniche, ambientali e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a raccogliere elementi decisivi per smantellare l’organizzazione.

Le città coinvolte e i collegamenti criminali

Le attività criminali della banda si sono concentrate principalmente nella provincia di Napoli, con particolare attenzione agli uffici postali di Giugliano in Campania e Villaricca. L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata locale, che aveva affinato tecniche sofisticate per mettere a segno rapine particolarmente rischiose e redditizie.

IPA