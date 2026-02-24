Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei arresti e ingenti sequestri di droga e denaro: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta a Foligno contro una rete di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto su richiesta della Procura, dopo mesi di indagini che hanno documentato un’attività di spaccio sistematica nel centro storico cittadino.

Una rete di droga a Foligno

L’operazione si è svolta nelle prime ore della notte, quando gli agenti del Commissariato di P.S. di Foligno, supportati dalla Squadra Mobile di Perugia e da numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, oltre che da unità cinofile antidroga provenienti da fuori regione, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei cittadini tunisini. L’azione è stata il risultato di un’articolata attività investigativa, costantemente coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, che ha preso avvio nel mese di gennaio.

L’indagine, sviluppata attraverso un’incessante attività di osservazione anche da remoto, ha permesso di ricostruire la struttura e il funzionamento della rete di spaccio. I sei indagati, tutti di origine nordafricana, sono stati ritenuti in grado di garantire ai clienti la disponibilità costante di cocaina e hashish, rispondendo alle richieste con prontezza e continuità. L’attività illecita si svolgeva senza soluzione di continuità, dalle prime ore del mattino fino a tarda notte, in particolare nell’area compresa tra piazza XX Settembre e il parco degli Orti Orfini, nel cuore del centro storico di Foligno.

Numeri e riscontri dell’attività di spaccio

Secondo quanto accertato dagli investigatori, la banda era in grado di effettuare una media di 60/70 cessioni di droga al giorno. Nel corso delle indagini, per riscontrare le attività illecite, gli agenti hanno recuperato da singoli assuntori le dosi appena acquistate riuscendo così a sequestrare circa 70 grammi di hashish e quasi 30 grammi di cocaina.

Questi sequestri hanno rappresentato una conferma concreta dell’intensa attività di spaccio portata avanti dagli indagati.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Alle prime luci di questa mattina i poliziotti hanno rintracciato i sei nordafricani, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Le perquisizioni, estese anche ai domicili degli arrestati, hanno dato esito positivo: sono stati trovati altri 34 grammi di hashish, 16 grammi di cocaina e circa 3800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Misure cautelari e provvedimenti

Alla luce delle risultanze investigative, la Procura di Spoleto ha richiesto l’applicazione della misura cautelare nei confronti dei sei soggetti. Il G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto, ritenendo sussistenti gravi indizi di reità, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Al termine delle procedure di rito, gli agenti hanno notificato il provvedimento restrittivo ai sei indagati, che sono stati poi accompagnati presso la casa di reclusione di Spoleto.

Il ruolo di una cittadina italiana

Nel corso delle indagini è emersa anche la posizione di una cittadina italiana che avrebbe fornito supporto logistico agli indagati, aiutandoli nella custodia e nell’occultamento dello stupefacente.

Pur avendo un ruolo più marginale rispetto ai sei tunisini, la donna è stata denunciata in stato di libertà per il suo coinvolgimento nell’attività di spaccio.

IPA