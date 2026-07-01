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I carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, insieme ai militari della Compagnia di Battipaglia, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di otto misure cautelari personali, di cui sei in carcere e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal gip del Tribunale di Salerno. Agli indagati viene contestato, a vario titolo, il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche per un valore di oltre 1,6 milioni di euro. Il meccanismo illecito si fondava sull’apertura e sull’utilizzo sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali affluivano le somme provenienti dalle truffe, successivamente frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti, anche esteri, allo scopo di ostacolarne la tracciabilità.