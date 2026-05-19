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È di 26 persone indagate e numerose accuse gravi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, che hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha colpito un gruppo criminale riconducibile ai cosiddetti Panzarottari, articolazione del clan Moccia, attivo ad Afragola. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione e altri reati, con l’obiettivo di agevolare l’organizzazione camorristica.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli e ha visto coinvolti i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. L’attività investigativa ha portato all’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti di 26 persone, di cui 23 sono state sottoposte alla custodia in carcere e 3 alla misura del divieto di dimora. Le accuse, formulate a vario titolo, riguardano reati di particolare gravità e sono state contestate nell’ambito di un procedimento ancora in fase di indagini preliminari.

I reati contestati e il ruolo del gruppo criminale

Le persone coinvolte sono gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e detenzione a fine di spaccio di droga. Secondo quanto emerso dalle indagini, le attività illecite sarebbero state realizzate non solo con modalità tipiche delle organizzazioni mafiose, ma anche con l’obiettivo di rafforzare la struttura camorristica di riferimento.

L’organizzazione dei Panzarottari e il clan Moccia

Il gruppo criminale oggetto dell’indagine è riconducibile ai cosiddetti Panzarottari, una delle articolazioni del clan Moccia, storicamente attivo nel territorio di Afragola. Gli inquirenti hanno evidenziato come gli indagati abbiano sfruttato la fama criminale del gruppo per esercitare pressioni e intimidazioni, soprattutto nei confronti di imprenditori e commercianti locali. Le estorsioni sarebbero state accompagnate da atti intimidatori, anche mediante l’uso di armi, per rafforzare il controllo sul territorio e garantire il silenzio delle vittime.

La gestione dello spaccio di droga

Un altro aspetto centrale dell’indagine riguarda la gestione di una fiorente piazza di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana. Il gruppo avrebbe organizzato la vendita al dettaglio di droga, assicurandosi ingenti profitti e consolidando la propria presenza criminale nella zona. La capacità di gestire il traffico di droga rappresenta, secondo gli investigatori, uno degli elementi chiave per comprendere la pericolosità e la ramificazione dell’organizzazione.

Le direttive impartite dal carcere

Un elemento di particolare rilievo emerso dalle indagini riguarda la capacità di alcuni membri del gruppo, pur essendo detenuti, di continuare a impartire direttive ai complici all’esterno. Questo sarebbe stato possibile grazie all’accesso indebito a dispositivi di comunicazione, come telefoni cellulari introdotti illegalmente nei luoghi di detenzione. Tale modalità ha permesso al gruppo di mantenere la propria operatività e di coordinare le attività illecite anche dall’interno delle carceri.

Le misure cautelari e la presunzione di innocenza

Il provvedimento eseguito dai Carabinieri rappresenta una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, i destinatari dell’ordinanza sono persone sottoposte a indagini e, pertanto, da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. La misura cautelare è soggetta a possibili impugnazioni da parte degli indagati.

Il contesto territoriale: Afragola e il clan Moccia

L’operazione ha interessato in particolare il territorio di Afragola, dove il clan Moccia ha storicamente esercitato una forte influenza. La presenza di articolazioni come quella dei Panzarottari ha contribuito a consolidare il controllo criminale sulla zona, con ripercussioni significative sulla vita economica e sociale del territorio. L’intervento delle forze dell’ordine mira a contrastare il radicamento delle organizzazioni mafiose e a restituire sicurezza ai cittadini.