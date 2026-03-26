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È di 13 arresti e oltre 200 chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia che ha smantellato una vasta rete di traffico di stupefacenti nelle Marche. L’organizzazione, guidata da un pregiudicato di Macerata, utilizzava un canale di messaggistica istantanea per vendere droga all’ingrosso e garantire consegne a domicilio, replicando le modalità dei servizi di e-commerce.

Un’indagine complessa e articolata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione, denominata “Suburra”, è stata condotta dalla Squadra mobile di Ancona e dalla Sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco). Gli agenti hanno individuato 13 persone coinvolte in un’organizzazione criminale armata, attiva tra le province marchigiane. L’indagine ha permesso di ricostruire una rete invisibile di trafficanti e clienti che operavano attraverso il canale “Sacra Famiglia”, una piattaforma di messaggistica istantanea utilizzata per la vendita e la distribuzione di sostanze stupefacenti.

Il funzionamento del canale “Sacra Famiglia”

L’organizzazione aveva introdotto nel territorio delle Marche tonnellate di stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina, pubblicizzati e venduti online. Attraverso la piattaforma, era possibile acquistare droga da ogni parte d’Italia, scegliendo tra diverse qualità e quantità. Prima di poter concludere l’acquisto, i clienti dovevano superare un rigoroso processo di autenticazione: era richiesto l’invio di un documento di identità, uno screenshot del profilo Instagram e un selfie con la carta d’identità in mano. Solo dopo questa verifica, si poteva accedere alla fase di acquisto vera e propria.

Consegne a domicilio e recensioni come in un e-commerce

I clienti potevano selezionare la modalità di consegna preferita: a domicilio, pagando un supplemento per il servizio, oppure tramite la formula “meet up”, in cui era l’organizzazione a scegliere il luogo dello scambio, senza costi aggiuntivi. L’organizzazione offriva anche la possibilità di lasciare una recensione per attestare la qualità della droga e la puntualità del servizio, replicando le dinamiche tipiche del commercio online. Alla prima consegna, per testare l’affidabilità del cliente, i corrieri si presentavano armati di pistola.

Un monopolio regionale nel traffico di droga

L’organizzazione era riuscita a ottenere una posizione di monopolio nel traffico di droga nella regione, realizzando consegne quotidiane in tutte le province. Secondo quanto emerso dalle indagini, il volume mensile di traffico era di circa 150/200 chili di hashish e marijuana e di circa 30/40 chili di cocaina. Esisteva un gruppo principale dedicato alla vendita di grandi quantitativi (non inferiori a 1 chilo) e una rete di “point” per la vendita al dettaglio, organizzati come filiali di un franchising. Questi point erano presenti a Sant’Elpidio a Mare (Fermo), Fano (Pesaro Urbino) e Grottammare (Ascoli Piceno), consentendo all’organizzazione di controllare quasi tutta la distribuzione di stupefacenti nella regione.

La struttura dell’organizzazione e il ruolo del “Padre”

Al vertice della struttura criminale vi era un 28enne originario della provincia di Macerata, già pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio. L’ideatore del gruppo, soprannominato “Padre” in riferimento al capo famiglia o al personaggio del film “Il Padrino”, impartiva ordini e direttive agli altri membri, manteneva i contatti con fornitori spagnoli, della zona di Roma (in particolare Tor Bella Monaca), e con alcune famiglie pugliesi e calabresi. Era lui a stabilire gli stipendi degli associati e a ordinare pestaggi e ritorsioni.

Un episodio emblematico: la tentata vendetta a Bari

Tra gli episodi emersi durante le indagini, si segnala un tentativo di vendetta orchestrato dal “Padre” dopo che una consegna di droga a Bari era fallita. Gli uomini dell’organizzazione erano stati rapinati con delle pistole e costretti a fuggire, lasciando il carico di droga. In seguito, il “Padre” aveva cercato di vendicarsi su un giovane pugliese coinvolto nell’affare, che era riuscito a scappare gettandosi da un’auto in corsa sull’autostrada all’altezza di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per poi essere soccorso da un camionista.

Ruoli e compensi all’interno dell’organizzazione

All’interno dell’associazione criminale, corrieri e magazzinieri occupavano i livelli più bassi. I corrieri, selezionati anche online, avevano il compito di consegnare la droga in tutta la regione, effettuando anche 10 consegne al giorno e percepivano 150 euro al giorno più il rimborso delle spese. I magazzinieri, incaricati di custodire lo stupefacente in appartamenti o garage, guadagnavano 2500 euro al mese.

Le fasi dell’operazione e i risultati

L’operazione si è avvalsa di intercettazioni telefoniche, ambientali, video e dell’impiego di 2 agenti sotto copertura del Servizio centrale operativo. Al termine delle indagini, sono state arrestate 13 persone tra corrieri, magazzinieri e membri con ruoli apicali. Sono stati sequestrati 204 chili di hashish, 5 chili di cocaina e 2 pistole. Le misure cautelari e le perquisizioni sono state effettuate con la collaborazione della Sisco di Bologna, Brescia, L’Aquila e Venezia, delle Squadre mobili di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro e dei Reparti prevenzione crimine di Abruzzo, Lazio, Toscana, Reggio Emilia e Umbria-Marche.

Le città coinvolte e la conclusione dell’indagine

L’indagine ha coinvolto numerose città e province, tra cui Ancona, Macerata, Sant’Elpidio a Mare, Fano, Grottammare e San Benedetto del Tronto. La conclusione dell’operazione “Suburra” ha segnato la fine di un business criminale che aveva saputo sfruttare le tecnologie digitali per gestire un vasto traffico di droga su scala regionale e nazionale.

IPA