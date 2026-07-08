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È di dieci giovani indagati e numerose misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Verona e provincia. Sono stati contestati i reati di rapina pluriaggravata e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, è stata eseguita nelle prime ore di oggi e ha portato a cinque custodie cautelari in carcere, tre arresti domiciliari, un obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo a Verona e nella sua provincia, coinvolgendo la Squadra mobile della Questura scaligera. L’attività investigativa, supportata da servizi di osservazione sul territorio e da sofisticate attività tecniche come intercettazioni telefoniche e ambientali audio-video, ha consentito di individuare e smantellare un gruppo criminale particolarmente attivo nel mercato della cocaina e dell’hashish.

Il sodalizio, composto da dieci giovani, operava tra la città di Verona e l’hinterland provinciale, con particolare attenzione al comune di Castel d’Azzano. Le indagini hanno messo in luce la spregiudicatezza dei principali indagati, che conducevano uno stile di vita improntato all’ostentazione e alle dinamiche tipiche della malavita. Il gruppo si distingueva per la disinvoltura nel pianificare gravi reati finalizzati all’acquisizione di grandi quantità di droga, arrivando persino a ipotizzare sequestri di persona.

Il colpo di febbraio 2025: la rapina ai fornitori rivali

L’episodio centrale dell’indagine risale al febbraio 2025, quando i principali indagati hanno organizzato e portato a termine una vera e propria rapina ai danni di fornitori rivali. Fingendo di voler acquistare un chilogrammo di cocaina, i membri della banda hanno chiesto di testare una piccola dose all’interno di un appartamento. Una volta ottenuto l’accesso, hanno aggredito i venditori e si sono impossessati con la forza dell’intera borsa contenente la sostanza stupefacente, per poi darsi alla fuga a bordo di auto di supporto e spartirsi il bottino.

Il ruolo dei minorenni e i metodi per eludere i controlli

Le indagini hanno inoltre permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo, che si avvaleva sistematicamente di ragazzi minorenni. Questi ultimi venivano impiegati sia per le consegne materiali della droga sia come custodi, utilizzando le cantine e i garage delle abitazioni familiari come veri e propri depositi logistici. Per evitare i controlli delle Forze dell’Ordine, i membri della banda facevano ricorso a vetture di lusso noleggiate periodicamente tramite contratti societari fittizi e utilizzavano canali di messaggistica social crittografati per concordare i dettagli dei frequenti passaggi di sostanze stupefacenti.

Le misure cautelari e la situazione attuale

Le misure cautelari eseguite comprendono cinque custodie cautelari in carcere, tre arresti domiciliari, un obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tuttora in corso le ricerche di uno dei cinque destinatari della custodia in carcere, mentre le altre misure sono già state eseguite. L’operazione rappresenta un duro colpo per il gruppo criminale che aveva consolidato la propria presenza nel mercato degli stupefacenti tra Verona e provincia.

IPA